Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori di carburante che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa al taglio delle accise disposto dal Governo. Questa iniziativa è stata comunicata dal Mimit tramite una nota ufficiale, specificando che nell'elenco sono riportate anche le anomalie più significative rilevate.

La trasmissione di tale elenco costituisce un passaggio fondamentale nell'ambito delle attività di controllo sui prezzi dei carburanti, avviate a seguito della decisione governativa di ridurre le accise.

Il ministero ha chiarito che gli esiti degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, corredati da un rapporto di analisi dettagliato, saranno successivamente trasmessi dal Garante all'autorità giudiziaria. L'obiettivo primario è assicurare che la riduzione delle accise si traduca effettivamente in un beneficio tangibile per i consumatori, attraverso un abbassamento dei prezzi finali.

Controlli estesi e nuove disposizioni

In linea con quanto previsto dal nuovo regime speciale di controllo, introdotto da un recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, le verifiche si estendono all'intera rete stradale e autostradale, coprendo altresì l'intera filiera distributiva dei carburanti.

La segnalazione dei distributori non conformi è avvenuta anche a seguito di una riunione della Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, durante la quale il Garante ha identificato specifici indici di anomalia tra i prezzi praticati alla pompa e le quotazioni internazionali del greggio.

I controlli da parte della Guardia di Finanza sono già in corso su tutto il territorio nazionale e proseguiranno intensamente nei prossimi giorni. Gli esiti di queste verifiche saranno comunicati non solo all'autorità giudiziaria, per i casi di rilevanza penale, ma anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest'ultima avrà il compito di valutare l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori che presentino irregolarità o significative discrepanze nei prezzi applicati.

L'azione congiunta delle istituzioni

Il Mimit, attraverso il suo Garante per la sorveglianza dei prezzi, svolge un ruolo cruciale di monitoraggio e segnalazione delle anomalie riscontrate sui prezzi dei carburanti, operando in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza. Il ministero agisce su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con la finalità di garantire la massima trasparenza e correttezza nel mercato dei carburanti, in risposta alle misure adottate dal Governo.

Qualora dalle indagini e dalle verifiche emergano profili di chiara rilevanza penale, la documentazione raccolta sarà prontamente trasmessa all'autorità giudiziaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza. L'azione sinergica e congiunta tra il Ministero, la Guardia di Finanza e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è volta ad assicurare il pieno rispetto delle nuove disposizioni in materia di prezzi dei carburanti, a tutela dei consumatori e della lealtà del mercato.