Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha autorizzato un’anticipazione di risorse per la Regione Molise. L’importo complessivo ammonta a 15,353 milioni di euro, stanziati sulle spettanze residue del finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 2017. La decisione, comunicata tramite nota ufficiale, sottolinea il supporto alle regioni impegnate nel risanamento del settore.

La Regione Molise è attualmente impegnata in un piano di rientro dal disavanzo sanitario. Per la gestione di questo percorso, è stato nominato un commissario ad acta.

L’erogazione dei fondi è subordinata alla verifica positiva degli adempimenti previsti, effettuata dai competenti organi di monitoraggio. L’anticipazione delle somme avviene, come specificato, a seguito di tale verifica, confermando il rispetto dei requisiti stabiliti per una gestione efficace.

Fondi per il sistema sanitario molisano

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri riguarda le somme residue spettanti alla Regione Molise per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al periodo conclusosi nel 2017. L’anticipazione di 15,353 milioni di euro rientra tra le misure per sostenere le regioni attivamente impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Il documento ufficiale chiarisce che l'accesso a tali risorse è condizionato all'esito positivo della verifica degli adempimenti, svolta dagli organi di monitoraggio preposti, a garanzia di trasparenza ed efficacia dell'intervento.

Ruolo del Consiglio dei Ministri e del commissario

Il Consiglio dei Ministri, organo collegiale con funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha deliberato l’anticipazione delle somme per il Molise. Questa azione rientra nelle sue competenze in materia di sanità pubblica e finanza statale, mirando alla stabilità dei servizi essenziali. Il commissario ad acta, figura chiave per la Regione Molise, ha il compito di implementare e supervisionare il piano di rientro dal disavanzo sanitario. La sua responsabilità è garantire il rispetto rigoroso degli obiettivi finanziari e delle procedure vigenti, contribuendo al risanamento e alla sostenibilità del sistema sanitario regionale.