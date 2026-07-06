La Regione Molise ha lanciato "Insieme", un nuovo fondo dedicato a promuovere l'inclusione, l'eguaglianza, la mobilità e l'empowerment degli studenti con disabilità. L'iniziativa, finanziata dal programma regionale Fesr-Fse+ 2021-2027 con una dotazione di 900 mila euro, mira a rafforzare i servizi di tutorato inclusivo, migliorare l'accessibilità digitale e facilitare la transizione al mondo del lavoro per gli studenti con disabilità intellettiva e relazionale iscritti a percorsi universitari e dell'alta formazione.

Obiettivi e impiego delle risorse del fondo "Insieme"

Le risorse stanziate saranno impiegate per aumentare la partecipazione e il successo formativo degli studenti. Nello specifico, i fondi supporteranno le attività didattiche, i laboratori e i tirocini, con l'obiettivo di ridurre significativamente le barriere organizzative, relazionali e comunicative. Il fondo "Insieme" prevede il finanziamento di progetti mirati, che potranno essere presentati da soggetti pubblici o privati accreditati per l'erogazione di percorsi di istruzione terziaria sul territorio molisano. Per ciascuna proposta progettuale, il valore massimo concedibile è fissato a 650 mila euro. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso l'abbattimento delle barriere nel settore dell'alta formazione, con l'intento di accompagnare e supportare gli studenti con disabilità intellettiva e relazionale lungo tutto il loro percorso accademico e professionale.

Il contesto strategico del Programma Fesr-Fse+ Molise 2021-2027

Il fondo "Insieme" si inserisce in un quadro più ampio di strategie regionali di inclusione e sviluppo, sostenute dal Programma Regionale Fesr-Fse+ Molise 2021-2027. Questo programma, la cui dotazione finanziaria complessiva supera i 43 milioni di euro, è volto a sostenere l'autonomia strategica e la competitività del territorio molisano. Le risorse sono destinate a diversi settori chiave, tra cui le tecnologie innovative, la digitalizzazione, la formazione e l'inclusione sociale. L'obiettivo generale è promuovere una crescita economica sostenibile e garantire pari opportunità per tutti i cittadini, ponendo particolare attenzione all'integrazione e al supporto degli studenti con disabilità nel sistema di istruzione superiore.