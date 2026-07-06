Una notte di intensa festa ha animato la città di Foggia in seguito alla storica qualificazione della nazionale di calcio del Marocco ai quarti di finale del Campionato del Mondo FIFA 2026. Il 5 luglio 2026, centinaia di cittadini marocchini residenti nel capoluogo dauno sono scesi in strada per celebrare l'eccezionale successo della loro squadra, che ha trionfato sul Canada con un netto risultato di tre a zero.

I festeggiamenti sono esplosi immediatamente dopo il fischio finale della partita e si sono protratti per gran parte della notte. Le vie del centro cittadino si sono animate con caroselli di auto, sventolio di bandiere, cori entusiasti, musica e balli.

L'intera comunità marocchina, composta da famiglie, giovani e anziani, si è radunata nelle piazze e lungo le principali arterie della città, dando vita a una manifestazione di gioia collettiva e partecipata.

La qualificazione del Marocco e l'entusiasmo a Foggia

Il Marocco, grazie alla convincente vittoria per tre a zero contro il Canada, ha conquistato l'accesso ai prestigiosi quarti di finale del torneo mondiale, dove si preparerà ad affrontare la Francia. Questo risultato ha rappresentato un traguardo di grande importanza per la nazionale marocchina, suscitando un'ondata di entusiasmo tra i tifosi presenti a Foggia. La celebrazione si è svolta in modo spontaneo e ha coinvolto pienamente l'intera comunità marocchina residente in città.

La manifestazione di gioia si è svolta senza particolari criticità per l'ordine pubblico, consentendo a tutti di vivere un momento di aggregazione e condivisione. Le celebrazioni hanno visto la presenza di numerosi cortei di auto, adornate con le bandiere del Marocco e accompagnate da cori dedicati alla nazionale, in un clima di fervido sostegno.

La comunità marocchina a Foggia: un legame forte

La comunità marocchina costituisce una delle più significative realtà straniere presenti a Foggia. In occasione di eventi sportivi di tale rilievo, come la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali, il senso di appartenenza e la partecipazione si manifestano con forza attraverso iniziative pubbliche e festeggiamenti collettivi.

Le celebrazioni per il successo della nazionale marocchina hanno riaffermato il profondo legame tra i cittadini di origine marocchina e il loro Paese d'origine, rafforzando al contempo il senso di comunità all'interno della città di Foggia.

La notte di festa si è distinta per l'entusiasmo contagioso e la vasta partecipazione, testimoniando ancora una volta l'importanza dello sport come elemento di unione e condivisione tra le diverse componenti sociali della città.