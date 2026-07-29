Il Gruppo Gabrielli, in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Ets, ha promosso l’iniziativa solidale “Un dono per il Banco”, che il 18 giugno 2026 ha permesso di raccogliere oltre 4.500 prodotti alimentari nei punti vendita Oasi delle Marche. L’azione ha coinvolto undici superstore nelle città di Ancona, Ascoli Piceno, Campiglione di Fermo, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Macerata, Matelica, Osimo, Porto San Giorgio e Tolentino.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di migliaia di clienti, ha generato una donazione complessiva di oltre 14.000 prodotti alimentari nelle cinque regioni di operatività del Gruppo.

A ciò si aggiunge una donazione diretta del Gruppo Gabrielli di generi alimentari per un valore superiore a 45.000 euro, inclusi 6.144 bottiglie di olio extravergine di oliva, 4.896 confezioni di tonno e 3.312 confezioni di passata di pomodoro. Questi prodotti saranno distribuiti dalla rete territoriale del Banco Alimentare alle organizzazioni che assistono quotidianamente famiglie in difficoltà nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Modalità e impatto dell'iniziativa

L’evento si è svolto nella rete dei 31 superstore Oasi del Gruppo. I clienti, con una spesa minima di 30 euro, potevano scegliere simbolicamente un prodotto (polpa o passata di pomodoro, tonno sott’olio, olio di semi o extravergine d’oliva) tramite un talloncino da inserire in un’urna.

I volontari del Banco Alimentare erano presenti per sensibilizzare i cittadini. Al termine della raccolta, il Gruppo Gabrielli ha acquistato la merce corrispondente alle preferenze espresse e l’ha consegnata ai magazzini del Banco Alimentare per la successiva distribuzione.

Laura Gabrielli, presidente del Gruppo, ha ringraziato clienti, collaboratori e volontari, sottolineando come “questi risultati dimostrano che la solidarietà può nascere dai gesti quotidiani e diventare un patrimonio condiviso”. Anche Roberto Del Baldo, neo presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche Ets, ha espresso soddisfazione, affermando che “ogni prodotto raccolto rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un segno di vicinanza e dignità per chi vive in situazioni di fragilità”.

Impegno sociale e progetti futuri

“Un dono per il Banco” si inserisce nella strategia di responsabilità sociale d’impresa del Gruppo Gabrielli, consolidando il legame con il territorio attraverso azioni di prossimità. Questa collaborazione storica con il Banco Alimentare aveva già permesso, nell’edizione 2025, la donazione di prodotti alimentari per un valore di 45.000 euro. L’impegno si estende anche al progetto Siticibo, che nel 2025 ha coinvolto 19 punti vendita del Gruppo, consentendo il recupero di oltre 54.270 kg di alimenti, equivalenti a circa 108.540 pasti, destinati a persone in difficoltà tramite la rete del Banco Alimentare.