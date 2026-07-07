Un incendio di vaste proporzioni è divampato la sera del 4 luglio 2026 a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, devastando circa nove ettari di sterpaglie. L'allarme è scattato intorno alle 22:15 lungo la strada regionale 439, dove le fiamme si sono propagate rapidamente ai piedi della collina, arrivando a minacciare alcuni annessi agricoli.

Per fronteggiare il rogo, sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco, supportate da quattro mezzi antincendio e da un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Pisa. L'intervento ha permesso di domare le fiamme, mettere in sicurezza l'area e, in un gesto significativo, salvare due gattini in pericolo.

Le operazioni sono state coadiuvate dai volontari dell'antincendio boschivo (AIB), coordinati dalla Sala operativa unificata regionale (SOUP). Le cause esatte dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Dettagli dell'intervento e coordinamento

L'allarme, pervenuto alle 22:15, ha mobilitato le squadre lungo la strada regionale 439 a Montecatini Val di Cecina, dove le fiamme si estendevano minacciosamente verso le strutture agricole. L'azione congiunta dei vigili del fuoco, con il supporto di quattro mezzi antincendio e un'autobotte da Pisa, e dei volontari AIB è stata cruciale. Questo sforzo ha garantito l'estinzione del rogo e la completa messa in sicurezza della zona, inclusa la protezione degli annessi agricoli e il salvataggio dei due gattini.

La Sala operativa unificata regionale ha svolto un ruolo essenziale nel coordinamento di tutte le risorse impiegate.

Il sistema regionale antincendio boschivo

L'episodio ha messo in luce l'efficienza del sistema regionale di antincendio boschivo. Questo modello operativo prevede l'intervento integrato di vigili del fuoco e volontari AIB, la cui attivazione e gestione sono centralizzate dalla Sala operativa unificata regionale (SOUP). La collaborazione tra queste forze è stata fondamentale per una risposta rapida ed efficace all'emergenza, dimostrando la capacità del sistema di proteggere il territorio e le sue risorse.