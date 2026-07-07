Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato una riduzione del 50% del volume dei treni tra Firenze Santa Maria Novella e Campo Marte. Questa interruzione, dovuta ai lavori di sostituzione del Ponte al Pino, è iniziata alle 23 di domenica 5 luglio e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, interessando sia il trasporto regionale che l'Alta Velocità. Andrea Esposito, responsabile RFI, ha evidenziato una leggera diminuzione dei viaggiatori, attribuibile alle raccomandazioni di smart working diffuse dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana.

I treni Alta Velocità tra Milano e Roma sono stati deviati sulla linea Tirrenica, passando per Pisa, Grosseto e Civitavecchia, con un aumento dei tempi di percorrenza fino a due ore e mezzo, e fino a tre ore per alcune tratte Roma-Milano.

Santa Maria Novella accoglie mediamente quattro treni l'ora da e per il nord, mentre Campo Marte ne gestisce tre l'ora da e per il sud. Per assicurare la continuità del viaggio, sono stati attivati servizi navetta bus tra Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella, gestiti sia dalle imprese ferroviarie che dal Comune di Firenze, e il servizio è funzionato efficacemente, come confermato da Esposito.

Dettagli Operativi e Gestione dei Servizi

L'intervento sul Ponte al Pino procede con la suddivisione della struttura in tre porzioni; la prima è già in fase di trasferimento. La demolizione delle spalle del ponte avverrà negli ultimi due giorni della prima fase, mentre la posa del nuovo ponte è pianificata per la seconda finestra di interruzione, dal 26 al 30 luglio.

La prima giornata di lavori ha visto una gestione scorrevole nelle stazioni fiorentine, grazie al personale di Ferrovie e Protezione Civile che ha assistito e indirizzato i passeggeri. I viaggiatori AV sono stati guidati al Binario 16 di Santa Maria Novella per le navette, mentre gli utenti regionali sono stati accompagnati ai bus per la tramvia.

Linee Coinvolte e Servizi Alternativi

Numerose linee ferroviarie regionali sono interessate, tra cui Firenze–Pisa–Livorno–Piombino/Grosseto, Firenze–Perugia/Foligno, Firenze–Viareggio–La Spezia–Borgo Val Di Taro, Firenze–Pistoia–Lucca–Viareggio, Arezzo–Montevarchi–Prato–Montecatini, Firenze–Borgo San Lorenzo e Firenze–Empoli–Siena. Sono stati attivati servizi bus sostitutivi e introdotte modifiche di orario e percorso per Intercity, EuroCity e treni Alta Velocità, con possibili cancellazioni e variazioni di fermate.

Il Comune di Firenze ha potenziato il trasporto pubblico locale. Si segnala un guasto non correlato ai lavori, verificatosi la mattina del 6 luglio a Follonica sulla linea Tirrenica, che ha causato ritardi fino a 50 minuti per quattro treni AV, ma la situazione è rapidamente tornata alla normalità. I lavori sul Ponte al Pino procedono come da programma.