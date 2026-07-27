La Procura di Bologna ha intrapreso una serie di audizioni fondamentali nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir. L'uomo, un quarantaduenne, è tragicamente deceduto otto giorni fa nel quartiere bolognese del Pilastro, in concomitanza con un intervento delle forze dell'ordine. Per fare piena luce sulle dinamiche che hanno condotto a questo drammatico epilogo, i magistrati hanno disposto la convocazione dei familiari più stretti del defunto.

Nel pomeriggio odierno, presso gli uffici della Procura, si terranno le audizioni di tre congiunti di Fakir: il fratello Mohamed, la sorella Khadija e la nipote Yossra.

Questi familiari saranno ascoltati in qualità di persone informate sui fatti, un ruolo cruciale per la raccolta di testimonianze dirette e di elementi utili alla ricostruzione degli eventi. L'iniziativa si inserisce in un più ampio contesto investigativo, specificamente volto a chiarire ogni dettaglio relativo alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta nel corso di un fermo di polizia.

Oltre ai familiari, sono stati convocati anche tre residenti del rione Pilastro. Queste persone, il giorno della morte di Fakir, hanno registrato alcuni dei video che gli inquirenti ritengono di particolare rilevanza per l'indagine. Questi filmati documentano i momenti salienti dell'intervento delle forze dell'ordine e sono ora oggetto di un'attenta analisi da parte degli investigatori.

L'appuntamento per queste audizioni è fissato per il primo pomeriggio presso la Procura di Bologna. Qui, la pm Francesca Arienti, titolare del fascicolo aperto per omicidio colposo, coordina le attività investigative in collaborazione con il procuratore capo Paolo Guido.

Sviluppi investigativi e nuove prove

Contestualmente alle audizioni dei testimoni, si tiene la prima riunione del pool di esperti della Procura. Questo gruppo di specialisti è stato incaricato di avviare gli esami tecnici a corredo dell'autopsia già eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir. Dalle prime risultanze emerse, l'ipotesi più probabile per il decesso dell'uomo è l'asfissia. Questa condizione sarebbe stata causata da una notevole quantità di sangue rilevata nei polmoni del quarantaduenne.

Secondo quanto trapelato dalle indagini, questo stesso sangue sarebbe anche quello fuoriuscito dalla bocca di Fakir, formando una copiosa pozza ematica visibile sotto la sua testa al momento dei soccorsi.

Gli inquirenti stanno inoltre valutando un ulteriore e significativo elemento probatorio: un video proveniente da una telecamera di sorveglianza. Questa telecamera, installata in via Svevo, potrebbe offrire una visione più completa e dettagliata della dinamica dei fatti accaduti. L'esame approfondito di questo filmato si aggiunge a quelli già acquisiti dai residenti del quartiere e costituisce parte integrante delle verifiche tecniche in corso. L'obiettivo è ricostruire con la massima precisione quanto accaduto durante l'intervento della polizia nel quartiere Pilastro, integrando tutte le fonti visive disponibili.

Il ruolo della Procura di Bologna nell'inchiesta

La Procura di Bologna, in quanto organo giudiziario con sede nel capoluogo emiliano, detiene la competenza per l'esercizio dell'azione penale e per la conduzione delle indagini preliminari relative ai reati commessi nel proprio territorio. L'ufficio, sotto la guida del procuratore capo, svolge un ruolo centrale nel coordinamento delle attività investigative. Ciò include l'organizzazione delle audizioni dei testimoni e la supervisione degli accertamenti tecnici necessari per l'accurata ricostruzione e l'accertamento dei fatti.

Le attività attualmente in corso mirano a chiarire ogni singolo aspetto della complessa vicenda. Ciò avviene attraverso l'ascolto attento delle persone informate sui fatti e l'analisi meticolosa dei materiali audiovisivi raccolti. L'intero procedimento vede coinvolti diversi soggetti istituzionali e tecnici, tutti impegnati a garantire la massima trasparenza e completezza nell'accertamento della verità.