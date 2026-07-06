Le Isole Tremiti, arcipelago pugliese in provincia di Foggia, sono colpite da tre giorni consecutivi di gravi disservizi nei collegamenti marittimi. Nel pieno della stagione estiva, la situazione sta generando notevoli disagi per residenti, lavoratori e turisti. La sindaca Anna Lisa Lisci ha denunciato i persistenti problemi tecnici della nave Santa Lucia, unità navale impiegata per il cruciale servizio di continuità territoriale. Questi malfunzionamenti hanno già causato ritardi e cancellazioni, compromettendo l'efficienza dei trasporti.

Un episodio emblematico ha visto la Santa Lucia, partita da Termoli alle ore 9 con circa 450 turisti a bordo, costretta a rientrare nel porto di partenza per un guasto meccanico sopraggiunto a metà navigazione.

L'imprevisto ha avuto ripercussioni immediate: prenotazioni turistiche compromesse, attività ricettive e commerciali penalizzate, e mobilità dei residenti seriamente ostacolata. Le conseguenze si riflettono direttamente sull'economia locale e sull'immagine delle Tremiti come destinazione turistica affidabile.

Appello per interventi urgenti e rispetto degli obblighi

La sindaca Lisci ha evidenziato come l'interruzione del servizio non solo danneggi l'immagine dell'arcipelago, ma leda anche il diritto alla mobilità dei cittadini. Ha rivolto un appello pressante alla compagnia di navigazione e al Ministero competente, affinché vengano adottate misure immediate e risolutive. L'obiettivo è garantire il rispetto degli obblighi contrattuali e ripristinare con urgenza la regolarità dei collegamenti.

La comunità isolana è fortemente dipendente dal trasporto marittimo, una necessità che si intensifica notevolmente durante i mesi estivi, periodo di massimo afflusso turistico.

Il ruolo vitale della continuità territoriale

Il servizio di collegamento marittimo tra Termoli e le Isole Tremiti è un pilastro essenziale per la vita e lo sviluppo dell'arcipelago. Questa infrastruttura è cruciale per la mobilità quotidiana e la sostenibilità economica dell'intera area. La nave Santa Lucia, incaricata della continuità territoriale, svolge un ruolo insostituibile nel trasporto di persone e merci. Grazie a questi collegamenti, residenti e visitatori possono raggiungere le isole, e le attività commerciali e turistiche locali possono prosperare, contribuendo significativamente al benessere e alla vitalità delle Tremiti.