Una svolta significativa ha caratterizzato le indagini sull'omicidio di Ann Widdecombe, figura di spicco della destra politica e dell'intrattenimento televisivo britannico. L'inchiesta, inizialmente gestita come un caso di omicidio senza un apparente movente politico, è stata ora assunta dalle autorità antiterrorismo. Questa decisione segue l'arresto, avvenuto nel fine settimana, di un uomo di 28 anni, originario di Rotherham, South Yorkshire, che è stato successivamente ri-arrestato con l'accusa di commissione, preparazione o istigazione di atti di terrorismo.

Il corpo di Ann Widdecombe, ex deputata e portavoce del Reform UK, era stato rinvenuto con "gravi ferite" nella sua abitazione di Haytor, nel Devon, la mattina di giovedì. Il servizio di ambulanza aveva scoperto la tragica scena alle 11:40. Inizialmente, la polizia del Devon e della Cornovaglia aveva escluso un movente terroristico. Tuttavia, la comparsa di "nuove informazioni ed elementi di prova" ha determinato il passaggio del caso alla Counter Terrorism Policing South East (CTPSE), che ora guida l'intera operazione investigativa.

La gestione dell'inchiesta e le dichiarazioni

Laurence Taylor, responsabile nazionale dell'antiterrorismo, ha sottolineato l'importanza dei recenti sviluppi: "Abbiamo nuove informazioni ed evidenze che ci hanno portato ad assumere la guida dell'indagine.

Stiamo seguendo molteplici piste per stabilire la motivazione di questo attacco. La nostra priorità è far progredire rapidamente l'inchiesta con tutte le risorse disponibili". La CTPSE, unità specializzata nel contrasto al terrorismo nel Regno Unito, coordina le indagini su atti considerati di matrice terroristica, collaborando strettamente con le forze di polizia locali e nazionali. Il suo intervento in casi come quello di Ann Widdecombe si attiva quando emergono elementi che suggeriscono possibili motivazioni legate al terrorismo o alla sicurezza nazionale, avvalendosi di risorse investigative avanzate e mantenendo collegamenti con le autorità giudiziarie e di intelligence.

Ann Widdecombe: una carriera tra politica e media

Ann Widdecombe era ampiamente conosciuta per la sua lunga e distintiva carriera. La sua traiettoria politica era iniziata tra le file del Partito conservatore di Margaret Thatcher, per poi proseguire nel Brexit Party, successivamente divenuto Reform UK, di cui era stata portavoce. Oltre al suo impegno politico, che la vedeva come una pasionaria euroscettica, Widdecombe era una presenza riconoscibile e ricorrente nei programmi televisivi britannici, consolidando la sua immagine pubblica ben oltre i confini della politica.