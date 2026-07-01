La Procura della Repubblica di Palermo ha comunicato un aggiornamento significativo riguardo alle indagini sul tragico omicidio di Piersanti Mattarella, l'allora presidente della Regione Siciliana, assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980. Un esame del DNA, eseguito su un'impronta isolata nel 2023 da uno dei documenti sequestrati all'epoca dei fatti, non ha purtroppo fornito risultati utili. Questa analisi genetica, che rappresentava un ulteriore tentativo di fare luce su uno dei capitoli più dolorosi della storia siciliana, non ha permesso di ottenere profili identificabili, lasciando irrisolto un potenziale tassello investigativo in un'inchiesta che prosegue da oltre quarant'anni.

L'esito dell'analisi genetica e le aspettative

L'approfondita analisi genetica era stata disposta su una traccia biologica attentamente individuata su un documento storico, conservato tra gli atti del complesso procedimento investigativo. L'obiettivo primario era verificare la possibilità di risalire all'identità di un individuo che avrebbe potuto avere un ruolo nell'omicidio. Nonostante gli sforzi e le aspettative, la Procura ha dovuto confermare che "l'esito dell'esame non ha consentito di ottenere alcun profilo genetico utilizzabile ai fini identificativi". Questo risultato, sebbene non inatteso per reperti di così lunga data, chiude una specifica via d'indagine che si sperava potesse portare a nuove rivelazioni, evidenziando le sfide intrinseche alle indagini su crimini commessi molti decenni fa.

Il lungo percorso delle indagini e l'impegno della Procura

Il tragico assassinio di Piersanti Mattarella, stimato presidente della Regione Siciliana, avvenuto a Palermo il 6 gennaio 1980, rappresenta una ferita ancora aperta nella memoria collettiva. Da quel giorno, le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica del delitto non si sono mai arrestate, evolvendosi attraverso decenni di sforzi investigativi. Nel corso degli anni, sono stati condotti innumerevoli approfondimenti e accertamenti tecnici, inclusi l'esame minuzioso di reperti e una vasta documentazione sequestrata dopo l'attentato. L'esame del DNA su questa specifica impronta, disposto nel 2023, si inseriva in questo contesto di ricerca incessante, rappresentando uno degli ultimi tentativi di aggiungere chiarezza ai dettagli ancora oscuri dell'omicidio.

Nonostante l'assenza di risultati utili da quest'ultima perizia scientifica, la Procura di Palermo ha ribadito la sua ferma intenzione di mantenere il fascicolo aperto. Questa decisione è un chiaro segno di un impegno costante e irrinunciabile nella ricerca della verità e della giustizia, anche in assenza di nuovi elementi concreti emersi dall'ultimo accertamento tecnico, testimoniando la tenacia con cui la magistratura continua a operare su un caso di così grande rilevanza storica e sociale.