La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la giovane pachistana uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella primavera del 2021. Le pene sono state confermate per i genitori della vittima, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, tutti condannati all’ergastolo. Per lo zio, Danish Hasnain, la pena definitiva è di 22 anni di reclusione.

La decisione della Cassazione è giunta dopo il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati, ratificando le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio.

L’accusa ha costantemente sostenuto che Saman Abbas sia stata assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver adottato uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi sono state riconosciute, pesando in modo determinante sul verdetto.

Le condanne definitive e il processo

Le pene irrevocabili stabiliscono l’ergastolo per i genitori e i cugini della giovane, mentre lo zio è stato condannato a 22 anni di reclusione. La Corte di Cassazione, massimo organo della giustizia italiana, ha confermato la responsabilità degli imputati, rendendo le sentenze esecutive. Il caso ha suscitato vasta attenzione pubblica e mediatica per la gravità dei fatti e il drammatico contesto familiare in cui la tragedia si è consumata.

Il ruolo della Cassazione nell'ordinamento

La Corte di Cassazione rappresenta il terzo e ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano. Il suo compito è garantire l’uniformità dell’interpretazione della legge e il rispetto delle norme procedurali. Con il rigetto dei ricorsi, le sentenze diventano definitive e non sono più impugnabili, segnando la conclusione irrevocabile del procedimento giudiziario per l’omicidio di Saman Abbas e confermando la validità delle decisioni precedenti.