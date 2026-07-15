L'amministrazione comunale di Latronico, guidata dal sindaco Fausto De Maria, ha ribadito il proprio impegno concreto nel creare le condizioni ottimali affinché i giovani possano costruire il proprio futuro e restare in Basilicata. L'importante dichiarazione è stata rilasciata il 15 luglio 2026, nel corso di un incontro pubblico tenutosi nel comune, situato strategicamente in provincia di Potenza. Il primo cittadino ha posto l'accento sulla necessità impellente di un robusto investimento in settori chiave quali la scuola, la formazione professionale e il lavoro, strumenti indispensabili per arginare il preoccupante fenomeno dell'emigrazione giovanile che affligge in maniera significativa le aree interne della regione lucana.

Progetti e Strategie per l'Occupazione Giovanile

Nel corso del suo intervento, il sindaco De Maria ha illustrato dettagliatamente le molteplici iniziative su cui il Comune di Latronico sta attivamente lavorando per stimolare l'occupazione e garantire la permanenza dei giovani sul territorio. Tra le misure concrete messe in campo, spiccano gli incentivi mirati per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, un solido sostegno all'imprenditoria giovanile e una strategia di valorizzazione delle peculiari risorse locali. De Maria ha ribadito con forza la sua visione: "È fondamentale investire con decisione su scuola, formazione e lavoro, affinché i nostri giovani abbiano la possibilità concreta di restare e prosperare qui".

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale di una stretta collaborazione sinergica con le istituzioni a livello regionale e nazionale, indispensabile per attrarre maggiori risorse e creare nuove opportunità di sviluppo per l'intera comunità.

Contrastare l'Emigrazione Giovanile: La Sfida di Latronico

Il comune di Latronico, al pari di numerose altre realtà della Basilicata, si confronta quotidianamente con il complesso fenomeno dell'emigrazione giovanile. Questa tendenza vede un numero crescente di ragazzi e ragazze lasciare la propria terra d'origine per cercare migliori prospettive lavorative e formative in altre regioni italiane o all'estero. L'amministrazione comunale si propone di invertire questa rotta attraverso l'implementazione di politiche mirate e l'attuazione di interventi concreti, concentrando gli sforzi su settori considerati altamente strategici.

Tra questi, spiccano il turismo, l'artigianato di qualità e l'innovazione tecnologica, ambiti capaci di generare nuove opportunità. Il sindaco De Maria ha ribadito con convinzione: "Solo attraverso la creazione di condizioni favorevoli e stimolanti potremo effettivamente trattenere i nostri giovani talenti e assicurare un futuro prospero al nostro paese".

Situato nella suggestiva area sud-occidentale della Basilicata, in provincia di Potenza, il Comune di Latronico vanta un patrimonio significativo di risorse naturali e termali. Queste peculiarità territoriali sono riconosciute come un potenziale volano fondamentale per lo sviluppo locale e la creazione di nuove opportunità. Le iniziative delineate dal sindaco Fausto De Maria non rappresentano azioni isolate, ma si inseriscono in un più ampio e ambizioso contesto di rilancio delle aree interne della regione.

L'obiettivo primario è chiaro: invertire la preoccupante tendenza allo spopolamento, promuovendo attivamente la crescita economica e sociale dell'intero territorio, garantendo così una prospettiva di benessere e stabilità per le future generazioni.