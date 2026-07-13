In risposta alle intense ondate di calore che stanno interessando la città di Napoli, la terrazza dello storico stadio Collana, situata nel cuore del quartiere Vomero, è stata resa disponibile gratuitamente. Questa importante iniziativa è rivolta specificamente ad anziani e persone con disabilità, offrendo loro un rifugio sicuro e climatizzato. L'obiettivo primario è garantire un sollievo dalle alte temperature estive, fornendo uno spazio accogliente dove le fasce più vulnerabili della popolazione possano trovare ristoro e protezione dai rischi legati al caldo estremo.

Accesso Gratuito e Misure di Sicurezza

L'accesso alla terrazza è interamente gratuito e aperto a tutti gli anziani e alle persone con disabilità che desiderano usufruirne. Questa misura è stata introdotta con l'intento di prevenire attivamente i pericoli che le elevate temperature possono comportare per la salute delle categorie più fragili. La struttura è stata meticolosamente preparata per assicurare il massimo comfort e sicurezza a tutti i visitatori. Sono stati allestiti ampi spazi ombreggiati, essenziali per proteggere dal sole diretto, e sono disponibili aree di ristoro dove è possibile idratarsi e riposare in un ambiente controllato. L'iniziativa sottolinea l'importanza di fornire un supporto concreto e immediato durante i periodi di maggiore stress climatico, trasformando la terrazza in un vero e proprio presidio di benessere per la comunità.

Lo Stadio Collana: Un Punto di Riferimento per la Comunità

Lo stadio Collana, un'icona sportiva e culturale del quartiere Vomero, è da sempre un punto di riferimento per la comunità, ospitando regolarmente diverse attività sportive e manifestazioni cittadine. L'apertura della sua terrazza in questo frangente si inserisce in un più ampio quadro di attenzione crescente verso le necessità delle persone anziane e con disabilità. Tale attenzione è particolarmente cruciale in periodi di emergenza climatica, come le attuali ondate di calore. Questa iniziativa non solo offre un rifugio immediato, ma mira anche a rafforzare il sostegno sociale e a promuovere una maggiore inclusione. Rappresenta una risposta tangibile e proattiva alle sfide poste dalle alte temperature, dimostrando un impegno concreto nel migliorare la qualità della vita dei cittadini più vulnerabili e nel creare una comunità più resiliente e solidale.