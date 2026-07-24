Un tragico incidente sul lavoro ha strappato la vita a Fabrizio Pittalis, un giovane operaio di soli 18 anni, originario di Orotelli. La drammatica fatalità si è consumata questa mattina all'alba, nelle prime ore della giornata, all'interno dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti situato in località S’Infurcau, nel territorio di Oniferi, in provincia di Nuoro. La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità locale, sconvolta dalla perdita di una vita così giovane in circostanze tanto tragiche.

La dinamica esatta dell'accaduto, che ha portato al decesso del giovane, non è ancora stata completamente chiarita e resta oggetto di approfondimento.

Secondo le prime informazioni raccolte e le ricostruzioni iniziali, Fabrizio Pittalis sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto. Il mezzo di movimentazione era condotto da un collega, le cui generalità non sono state rese note. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto per prestare soccorso, per il giovane operaio non c'è stato purtroppo nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Le indagini sull'incidente fatale a Oniferi

Sull'infortunio mortale che ha coinvolto Fabrizio Pittalis stanno attualmente indagando congiuntamente i carabinieri della stazione di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro.

Gli accertamenti in corso sono volti a ricostruire con la massima precisione la sequenza dei fatti che hanno preceduto e causato l'incidente, e a verificare scrupolosamente il rispetto di tutte le norme di sicurezza e delle procedure operative previste all'interno dell'impianto. Al momento, le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli specifici o ipotesi sulle cause che hanno condotto all'impatto rivelatosi fatale, mantenendo il massimo riserbo in attesa di elementi più concreti.

L'impianto di Oniferi: contesto operativo e normative di sicurezza

L'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, teatro del drammatico incidente, è una struttura cruciale per la gestione dei rifiuti nel territorio.

Si trova nella località S’Infurcau, nel comune di Oniferi, in provincia di Nuoro, e svolge attività essenziali di raccolta, selezione e trattamento dei materiali. Gli impianti di questa tipologia sono per loro natura soggetti a rigorose normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tali disposizioni prevedono anche controlli periodici e ispezioni da parte delle autorità competenti, finalizzati a garantirne la piena aderenza e a prevenire rischi per i lavoratori.

Le indagini proseguiranno intensamente nei prossimi giorni con l'obiettivo primario di fare piena luce su ogni aspetto dell'accaduto e di accertare eventuali responsabilità, fornendo risposte concrete alla famiglia del giovane e alla comunità.