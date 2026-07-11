Un operaio di 38 anni, di origine straniera, è stato soccorso e operato d'urgenza ad Ancona dopo aver accusato un infarto mentre si trovava al lavoro in un cantiere navale. L'intervento tempestivo dei colleghi e del personale sanitario ha permesso di ridurre drasticamente i tempi, portando l'uomo in sala operatoria in meno di un'ora dal manifestarsi dei primi sintomi.

L'episodio si è verificato durante l'orario di lavoro. L'operaio ha accusato un malore improvviso e i suoi colleghi, con prontezza, lo hanno immediatamente accompagnato alla postazione infermieristica della Croce Gialla presente all'interno dello stabilimento.

Qui, un infermiere e un soccorritore hanno fornito le prime cure e attivato la catena dei soccorsi.

La segnalazione al 118 ha innescato una risposta rapida: sul posto sono giunti l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla. Il personale sanitario ha eseguito un elettrocardiogramma (ECG) direttamente sul luogo dell'emergenza. L'esito dell'esame è stato trasmesso in tempo reale al reparto di Emodinamica, confermando la diagnosi di infarto in corso.

Data l'urgenza e la gravità della situazione, l'operaio è stato trasferito con la massima celerità nel reparto specializzato, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita. La rapidità di ogni fase, dai primi dolori all'operazione, è stata cruciale, completandosi in meno di sessanta minuti.

La catena dei soccorsi e il ruolo della Croce Gialla

L'efficacia di questo intervento è stata determinata da una serie di fattori cruciali. La presenza di una postazione infermieristica attrezzata all'interno del cantiere navale, con personale qualificato della Croce Gialla, ha garantito una prima assistenza immediata. La successiva e tempestiva collaborazione tra i colleghi dell'operaio, il personale della Croce Gialla e il servizio di emergenza 118 è stata fondamentale per coordinare le operazioni.

L'esecuzione dell'elettrocardiogramma direttamente sul posto e la sua trasmissione immediata al reparto di Emodinamica hanno rappresentato passaggi chiave, consentendo una diagnosi rapida e una riduzione significativa dei tempi tra l'insorgenza dell'evento e l'inizio del trattamento specialistico.

L'importanza dell'Emodinamica e della diagnosi precoce

Il reparto di Emodinamica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, situato presso l'Ospedale di Torrette ad Ancona, riveste un ruolo strategico. È specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari acute, tra cui l'infarto miocardico. La struttura è dotata di tecnologie avanzate per l'esecuzione di esami diagnostici complessi e per l'effettuazione di interventi urgenti, assicurando una risposta immediata nelle situazioni di emergenza cardiaca.

La diagnosi precoce, resa possibile dall'elettrocardiogramma eseguito sul posto, e il trasferimento tempestivo del paziente in Emodinamica sono riconosciuti come elementi imprescindibili per incrementare le possibilità di sopravvivenza e per minimizzare le complicanze a lungo termine nei pazienti colpiti da infarto. Questo caso sottolinea l'importanza di una rete di soccorso efficiente e di strutture sanitarie all'avanguardia.