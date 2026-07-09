Un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 48 anni il 9 luglio 2026. L'evento si è verificato in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino, nel Fiorentino. La dinamica resta da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario, cadendo a terra. Soccorso in codice rosso, il 48enne è purtroppo deceduto durante il trasferimento in ospedale a causa delle gravi ferite.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute la polizia scientifica e la squadra mobile per i rilievi.

Presenti anche gli operatori del Pissl (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) del Dipartimento di prevenzione dell'Asl, per verificare le condizioni di sicurezza e raccogliere elementi utili.

Accertamenti e indagini in corso

Le autorità lavorano per chiarire le cause precise dell'incidente. Polizia scientifica e squadra mobile evidenziano l'attenzione nelle indagini. Gli operatori del Pissl del Dipartimento di prevenzione dell'Asl valutano il rispetto delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, intervenendo in incidenti gravi come questo.

Il ruolo del Dipartimento di prevenzione dell'Asl

Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale (Asl) è centrale nel monitoraggio e nella promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attraverso il servizio Pissl, si occupa di prevenzione, igiene e sicurezza, con attività di controllo e consulenza per imprese e lavoratori. Gli operatori verificano che le normative vigenti siano rispettate e promuovono condizioni di lavoro sicure, in settori a rischio come l'edilizia.