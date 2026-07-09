Il comune di Pont-Saint-Martin ha ricevuto un premio speciale nell'ambito dell'iniziativa "Piccolo Comune Amico". La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, presso la sede di Coldiretti, e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti. Il progetto, promosso da Codacons, Coldiretti, Aci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato Italiane e Touring Club Italiano, mira a sostenere i piccoli comuni italiani con meno di cinquemila abitanti che si distinguono per la tutela ambientale, la promozione delle produzioni locali e il rafforzamento del tessuto sociale.

Il riconoscimento è stato assegnato a Pont-Saint-Martin per la sua dedizione alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, tra cui prodotti tipici, tradizioni, cultura e iniziative di promozione turistica. La selezione del comune valdostano evidenzia l'impegno nella promozione delle proprie risorse e del patrimonio locale, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle aree interne e dei borghi.

L'impegno premiato di Pont-Saint-Martin

Il premio speciale conferito a Pont-Saint-Martin riconosce le azioni concrete intraprese dall'amministrazione e dalla comunità per la salvaguardia delle tradizioni e la promozione dell'identità territoriale. Durante la cerimonia, sono stati sottolineati progetti e iniziative che hanno contribuito alla selezione, come la valorizzazione dei prodotti tipici locali e l'organizzazione di eventi culturali e turistici.

Questo riconoscimento rappresenta un incentivo per continuare a investire nelle risorse del territorio e a favorire la crescita delle comunità locali.

Il progetto "Piccolo Comune Amico": una rete per i borghi

Il progetto "Piccolo Comune Amico" si propone di sostenere i piccoli comuni italiani attraverso la promozione delle eccellenze locali e la valorizzazione delle aree interne. L'iniziativa punta a "far emergere le migliori esperienze di gestione del territorio, di promozione turistica e di tutela dell'ambiente nei piccoli centri". Il premio speciale assegnato a Pont-Saint-Martin si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso i borghi e le aree interne, riconoscendo il ruolo fondamentale delle comunità locali nella salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale italiano.