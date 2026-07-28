Una vasta operazione antidroga, denominata 'Zenigata', è stata condotta con successo dalla Squadra Mobile di Ravenna, portando allo smantellamento di una ramificata organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. La peculiarità di questa banda risiedeva nell'utilizzo sistematico di social network e applicazioni di messaggistica criptata per la gestione e la vendita della droga, un fenomeno sempre più diffuso nel panorama criminale contemporaneo.

L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Raffaele Belvederi, ha preso il via da una segnalazione relativa a una pagina sulla piattaforma 'Potato Chat'.

Qui, i malviventi pubblicavano apertamente listini prezzi dettagliati, fotografie delle diverse sostanze disponibili e istruzioni precise su come effettuare gli ordini, rendendo il processo di acquisto accessibile e apparentemente sicuro per gli acquirenti.

Nel corso delle operazioni, sono state eseguite tredici misure di arresto in flagranza. Il bilancio dei sequestri è significativo: circa 72 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana, cocaina, codeina liquida e persino sigarette elettroniche contenenti derivati della cannabis. A ciò si aggiunge il sequestro di oltre 38 mila euro in contanti, ritenuti provento diretto dell'attività illecita di spaccio. L'organizzazione criminale gestiva le proprie attività di vendita attraverso un canale specifico, denominato 'la selezione di Lupin', che fungeva da vero e proprio catalogo digitale e punto di contatto per la clientela.

Dettagli dell'inchiesta e provvedimenti giudiziari

L'approfondita inchiesta ha permesso di ricostruire l'intera rete operativa della banda, identificando un totale di venti persone indagate per il loro coinvolgimento nello spaccio. A seguito delle risultanze investigative, il giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti del Tribunale di Ravenna ha emesso provvedimenti cautelari: sono state eseguite due misure di arresti domiciliari e un obbligo di dimora. L'operazione 'Zenigata' è stata riconosciuta come una delle più importanti indagini antidroga condotte dalla Squadra Mobile locale negli ultimi anni, evidenziando l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare nuove forme di criminalità organizzata.

Le strategie digitali della banda per lo spaccio

La metodologia operativa della banda si basava interamente sull'utilizzo strategico dei canali digitali. La scelta di piattaforme di messaggistica criptata come 'Potato Chat' e di altri social network ha permesso agli indagati di pubblicizzare le sostanze e di gestire gli ordini in modo rapido e con un elevato grado di discrezione, rendendo più complessa l'identificazione e l'intercettazione da parte delle forze dell'ordine. Il canale 'la selezione di Lupin' rappresentava il cuore pulsante di questa attività illecita, offrendo agli acquirenti un accesso diretto alle offerte e fornendo istruzioni dettagliate per le transazioni e le consegne. Questa modalità operativa sottolinea la crescente sfida per le autorità nel monitorare e contrastare lo spaccio di droga online, che sfrutta le potenzialità della tecnologia per espandere il proprio raggio d'azione.