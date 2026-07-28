Un nuovo incidente ha interessato l'autostrada A4 nella mattinata del 28 luglio 2026, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova. L'episodio, avvenuto poco prima delle 10 al chilometro 495, nel territorio comunale di Aiello del Friuli, ha visto il tamponamento tra due Tir. Il sinistro ha causato l'occupazione di gran parte della carreggiata e ha provocato un ferito lieve, generando immediatamente traffico in tilt.

Per gestire i significativi disagi alla circolazione e consentire l'intervento dei soccorsi, Autostrade Alto Adriatico ha prontamente disposto la chiusura dell'allacciamento tra l'A34 Gorizia-Villesse e l'A4 in direzione Venezia.

Questa misura riguarda specificamente i veicoli provenienti dalla A34 ed è stata adottata anche per alleggerire le code che si erano già formate tra Redipuglia e Villesse, garantendo così una maggiore sicurezza per gli automobilisti e facilitando le operazioni del personale addetto alla gestione della viabilità e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

Dinamica e impatto sulla viabilità

L'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati invadendo la carreggiata. Il bilancio si conferma di un unico ferito lieve. La decisione di chiudere l'allacciamento dalla A34 verso la A4 in direzione Venezia è stata cruciale per agevolare l'arrivo dei soccorsi e prevenire la formazione di ulteriori e più estese colonne di veicoli.

Il traffico nel tratto interessato rimane sotto costante monitoraggio, data la sua importanza come snodo strategico per i collegamenti verso Trieste, Gorizia e Venezia.

Questo incidente si inserisce in un contesto di criticità recente sulla stessa arteria autostradale. L'episodio odierno segue infatti di meno di ventiquattr'ore un altro grave evento verificatosi nello stesso tratto dell'A4, dove un autoarticolato si era ribaltato, occupando parzialmente la carreggiata. Inoltre, nella mattinata precedente, sempre sull'A4, ma tra Portogruaro e San Stino di Livenza, si era registrato un incidente mortale: un furgone si era infilato sotto un camion, causando il decesso del conducente, un cittadino polacco.

Lo snodo A4-A34: un crocevia fondamentale

La zona che comprende Villesse, Palmanova e l'innesto con l'A34 rappresenta un crocevia fondamentale per il flusso veicolare diretto verso Trieste, Gorizia e Venezia. Gli automobilisti che provengono dall'A34 e sono diretti verso Venezia sono vivamente invitati a prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite lungo il percorso e alla segnaletica aggiornata. La gestione efficiente della viabilità e la sicurezza degli utenti della strada rimangono le priorità assolute per gli operatori autostradali, specialmente in situazioni di emergenza come gli incidenti che possono provocare blocchi e rallentamenti significativi, con ripercussioni sul traffico regionale.