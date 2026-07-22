L'attrice italiana di fama internazionale, Ornella Muti, e sua figlia, Naike Rivelli, hanno ufficialmente presentato domanda per l'ottenimento della cittadinanza russa. La notizia, diffusa ampiamente dai media il 22 luglio 2026, ha posto in risalto l'iniziativa delle due note personalità del panorama artistico italiano. Questo evento si inserisce in un più ampio contesto di crescente interesse internazionale verso la Federazione Russa, che ha visto negli ultimi tempi diverse figure pubbliche straniere manifestare il desiderio di acquisire la cittadinanza del Paese.

La decisione di Muti e Rivelli rappresenta un passo significativo che attira l'attenzione sulle dinamiche culturali e politiche che legano l'Italia e la Russia, evidenziando una scelta personale di grande risonanza mediatica e sociale. La richiesta congiunta sottolinea un legame familiare nella decisione di intraprendere questo percorso.

La richiesta di cittadinanza: dettagli e motivazioni

La formalizzazione della richiesta di cittadinanza da parte di Ornella Muti e Naike Rivelli è avvenuta presso le autorità competenti della Federazione Russa. Secondo quanto riportato, la procedura è stata avviata con la scrupolosa presentazione di tutta la documentazione necessaria, un passaggio fondamentale per l'esame della domanda.

L'attrice, che nel corso degli anni ha già espresso in più occasioni un profondo interesse e apprezzamento per la cultura, la lingua e la società russa, ha scelto di compiere questo importante passo insieme alla figlia, rafforzando il carattere familiare della decisione. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardanti le specifiche motivazioni personali che hanno condotto a questa scelta, né sono state fornite indicazioni precise sulle tempistiche previste per l'eventuale concessione della cittadinanza. La discrezione sulle ragioni personali mantiene un alone di curiosità intorno a questa vicenda.

Procedure e requisiti per la cittadinanza nella Federazione Russa

La Federazione Russa ha stabilito una procedura ben definita per la concessione della cittadinanza agli stranieri, un processo che richiede il rispetto di specifici requisiti legali e amministrativi.

Il percorso per ottenere la cittadinanza russa implica la presentazione di una domanda formale, che deve essere corredata da una serie di documenti essenziali. Questi includono, ma non si limitano a, attestazioni di identità, prove di residenza legale sul territorio russo e altri criteri stabiliti dalla legislazione vigente. La cittadinanza può essere concessa per una varietà di motivi, tra cui l'esistenza di legami familiari con cittadini russi, il riconoscimento di meriti culturali o artistici di particolare rilievo, o l'adesione ad altri criteri specifici definiti dalle autorità. La decisione finale spetta esclusivamente agli organi competenti della Federazione Russa, i quali sono incaricati di valutare attentamente ogni singola richiesta presentata, procedendo con un'analisi caso per caso per garantire la corretta applicazione delle norme.