I carabinieri della Compagnia di Osimo hanno deferito all'autorità giudiziaria tre individui, ritenuti responsabili di una serie di truffe aggravate ai danni di persone anziane residenti nel comune marchigiano. Gli episodi si sono verificati a Osimo, dove i malviventi si presentavano presso le abitazioni delle vittime, fingendosi appartenenti all'Arma dei Carabinieri, per sottrarre denaro e oggetti di valore con vari pretesti.

Le indagini e il modus operandi dei truffatori

Le indagini sono state avviate a seguito di diverse segnalazioni pervenute dalle vittime stesse.

Gli anziani hanno riferito di essere stati avvicinati da soggetti che, qualificandosi come carabinieri, chiedevano di poter accedere alle loro abitazioni. Le scuse utilizzate spaziavano dalla necessità di effettuare presunti controlli a domicilio alla richiesta di riscuotere somme di denaro per ipotetici problemi giudiziari che avrebbero coinvolto i loro familiari. L'attività investigativa, condotta con meticolosità dai carabinieri, ha incluso la raccolta di testimonianze dettagliate e l'analisi approfondita delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio. Questi elementi hanno consentito di identificare con precisione le tre persone ora deferite, chiarendo il loro modus operandi.

Prevenzione e raccomandazioni ai cittadini

Le tre persone identificate sono state deferite all'autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata. L'operazione ha permesso di ricostruire integralmente le dinamiche utilizzate per ingannare le vittime, tutte di età avanzata e residenti nel comune di Osimo. In questo contesto, l'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito alla popolazione, e in particolare agli anziani, a mantenere la massima cautela. È fondamentale non fidarsi di sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine senza un motivo chiaro o senza esibire un tesserino di riconoscimento valido e verificabile.

Questa operazione si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte alla prevenzione e al contrasto delle truffe che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

Gli anziani, purtroppo, sono spesso presi di mira da malintenzionati che sfruttano la loro fiducia e fragilità. I carabinieri sottolineano l'importanza cruciale di segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto alle forze dell'ordine. Una segnalazione rapida e precisa è essenziale per consentire un intervento efficace e mirato, contribuendo a proteggere la comunità da questi raggiri.