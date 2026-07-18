L'Università del Molise ha aperto le porte a 320 futuri insegnanti, mettendo a disposizione altrettanti posti per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Questa opportunità formativa, fondamentale per chi aspira a una carriera nell'insegnamento, è destinata all'anno accademico 2026‑2027. Il bando ufficiale per la partecipazione alla selezione è stato reso pubblico sull'albo di ateneo lo scorso 16 luglio, segnando l'inizio delle procedure per gli aspiranti studenti. Tutte le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura online, accessibile direttamente dal portale studenti dell'università, garantendo così un processo snello e digitalizzato.

Modalità e tempistiche per l'iscrizione

Il percorso per l'accesso al corso prevede scadenze precise e modalità operative chiare. Il termine ultimo per l'invio delle domande è fissato per le ore 12:00 del 3 settembre. Successivamente, la prova di ammissione, un momento cruciale per la selezione dei candidati, si terrà l'11 settembre. È importante sottolineare che l'intero iter, dalla compilazione della domanda iniziale fino all'eventuale iscrizione al corso, è strutturato per essere gestito interamente via web. Gli interessati sono invitati a seguire attentamente le istruzioni dettagliate che l'ateneo ha provveduto a pubblicare, al fine di non incorrere in errori o ritardi che potrebbero compromettere la partecipazione.

Quadro normativo e requisiti di accesso

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria si inserisce in un quadro normativo ben definito, che ne regola l'organizzazione e i requisiti di accesso. Tra i riferimenti legislativi principali, come evidenziato anche dal bando pubblicato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per un corso analogo nello stesso anno accademico, figurano il Decreto Ministeriale n. 931 del 3 luglio 2026 e l'articolo 9 del D.M. 378/2018. Questi decreti stabiliscono in dettaglio i programmi di studio, le condizioni per l'ammissione e le certificazioni linguistiche richieste, elementi essenziali per la validità della candidatura. Sono inoltre disponibili allegati specifici che forniscono indicazioni aggiuntive per gli studenti internazionali e per le modalità di presentazione delle certificazioni linguistiche.

Supporto per studenti con esigenze specifiche

L'Università del Molise, in linea con le normative vigenti, riserva particolare attenzione agli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Per questi candidati, è prevista la possibilità di richiedere ausili specifici o tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle prove di ammissione. Tale richiesta deve essere supportata da un'apposita certificazione medica, da presentare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel bando. Tutte le informazioni dettagliate relative ai requisiti di partecipazione, alle procedure di ammissione e ai contatti utili per eventuali chiarimenti sono consultabili sui portali ufficiali degli atenei coinvolti, garantendo trasparenza e accessibilità a tutti gli aspiranti.