Papa Leone XIV si appresta a compiere una significativa visita a Lampedusa il 4 luglio 2026. L’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ha definito questo appuntamento un “messaggio chiaro” e una “carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio”. La presenza del Pontefice sull’isola, secondo Damiano, si configura anche come una decisa presa di posizione contro la cosiddetta “remigrazione”, in linea con il percorso intrapreso dal Papa attraverso le recenti tappe alle Canarie e la commemorazione di Madre Cabrini a Pavia.

Il significato profondo della visita papale

La giornata di Papa Leone XIV a Lampedusa sarà scandita da momenti di forte valore simbolico. Il programma prevede un privato momento di raccoglimento al cimitero, davanti alle tombe di migranti, tra cui quella del piccolo Yusuf, simbolo delle tante vite spezzate. Seguirà una sosta alla Porta d’Europa e un incontro al Molo Favarolo con una rappresentanza di migranti, volontari e organizzazioni non governative (Ong). La visita si concluderà con la celebrazione eucaristica nello stadio locale, un momento di comunione con la comunità isolana. Monsignor Damiano ha descritto l’intero evento come un “percorso spirituale” che si apre con la comunione con i defunti in mare e con i sopravvissuti, prosegue nell’incontro con chi offre accoglienza e si conclude con la celebrazione insieme alla Chiesa locale.

L’arcivescovo ha ribadito con forza che “la vita in mare va sempre salvata”, sottolineando la costante attenzione del messaggio papale verso l’accoglienza e la tutela della dignità umana.

Un messaggio per l’Italia e l’Europa sull’accoglienza

La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa si inserisce in un contesto più ampio, chiudendo idealmente un percorso iniziato con i viaggi alle Canarie e la tappa da Madre Cabrini, patrona dei migranti. Damiano ha ricordato come, nonostante la storica visita di Papa Francesco nel 2013, la situazione sull’isola non abbia registrato cambiamenti sostanziali: gli sbarchi continuano a livelli elevati e la gestione dei flussi migratori è sempre più demandata a dispositivi statali, con una progressiva perdita del contatto umano diretto tra migranti e comunità locale.

In questo scenario complesso, la Chiesa e le organizzazioni presenti sull’isola perseverano nell’impegno di umanizzare l’accoglienza, offrendo gesti semplici ma significativi come una bottiglia d’acqua o uno sguardo. L’arcivescovo ha espresso una ferma critica nei confronti della “remigrazione”, definendola esplicitamente “contro il Vangelo”, e ha richiamato la necessità improrogabile di un approccio umanitario, evocando le parole evangeliche: “Ero forestiero e mi avete accolto”. La visita del Pontefice è dunque interpretata come un messaggio “non gridato ma vissuto”, rivolto con determinazione all’Italia e all’Europa, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sull’urgenza dell’accoglienza e sulla protezione della vita umana in mare.