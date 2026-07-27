Si conclude oggi il periodo di "ferie" per Papa Leone, iniziato lo scorso 5 luglio. Nelle scorse settimane, il Pontefice ha alternato lavoro, letture, sport e la registrazione di videomessaggi. Ha anche partecipato a un concerto e trascorso del tempo con il fratello John, compiendo gite tra i santuari del Lazio e luoghi di antica devozione.

Il rientro di Papa Leone è atteso per questa sera al Palazzo Apostolico del Vaticano. Qui, il Santo Padre riprenderà la sua consueta agenda, con la ripartenza delle udienze generali del mercoledì, appuntamento chiave per la sua attività pubblica.

I prossimi impegni del Pontefice

Già mercoledì, l'agenda di Papa Leone lo vedrà nuovamente a Castel Gandolfo, presso il borgo Laudato Si'. Sarà l'occasione per una significativa iniziativa di preghiera e canto, al fianco dell'artista Andrea Bocelli. L'evento renderà omaggio all'eredità spirituale del Poverello di Assisi, richiamando la sua visione di fraternità universale e riconciliazione, espressa nel Cantico delle Creature.

Tra i futuri programmi di rilievo, il Pontefice è atteso ad Assisi il 6 agosto per la sua quinta visita pastorale in Italia. Nell'ambito del 'GO! Franciscan Youth Meeting' presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, incontrerà i giovani e celebrerà una messa. Successivamente, il 22 agosto, Papa Leone si recherà a Rimini, dove farà tappa al Meeting, per poi proseguire verso San Marino.

Il ruolo del Palazzo Apostolico

Il Palazzo Apostolico è la residenza ufficiale del Papa all'interno della Città del Vaticano. Ospita gli appartamenti papali, gli uffici della Curia Romana, cappelle private e sale di rappresentanza. È il cuore delle attività istituzionali del Pontefice e il centro nevralgico della vita religiosa e amministrativa della Santa Sede.

Il ritorno di Papa Leone al Palazzo Apostolico segna la piena ripresa delle attività ordinarie della Santa Sede dopo la pausa estiva. Con la ripartenza delle udienze generali e degli incontri ufficiali, si ristabilisce il ritmo consueto dell'agenda papale, essenziale per la guida della Chiesa universale.