Un uomo, la cui identità non è stata accertata poiché privo di documenti e dall’apparente età di circa trent’anni, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Pavia. L’episodio si è verificato nella serata di sabato 25 luglio, circa un’ora dopo che l’uomo aveva sottratto una bicicletta elettrica a un rider. Il furto era avvenuto nel centro storico di Pavia, dove il rider aveva lasciato il mezzo appoggiato a un muro durante alcune consegne.

Dopo il furto, l’uomo ha percorso diverse vie della città. Giunto in piazza Castiglioni, nella zona di Città Giardino, si è improvvisamente immesso in via Folperti.

Qui è stato travolto da un’automobile con a bordo due giovani. L’impatto è stato di estrema violenza: il ciclista è stato sbalzato dalla bicicletta elettrica per una decina di metri, picchiando la testa sull’asfalto con conseguenze drammatiche.

Soccorsi e condizioni critiche

Immediatamente dopo l’incidente, gli operatori del 118 sono giunti sul posto, prestando le prime cure e tentando di rianimare l’uomo per circa quaranta minuti. Il ferito è stato poi trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini della polizia locale

Le prime ricostruzioni della polizia locale indicano che l’incidente è avvenuto in prossimità di un attraversamento pedonale, all’incrocio tra piazza Castiglioni e via Folperti.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, dal furto della bicicletta fino all’investimento. L’indagine include la raccolta di testimonianze e l’analisi delle telecamere di sorveglianza. Dalle prime informazioni, sembra che il ciclista sia sbucato repentinamente da piazza Castiglioni, finendo davanti all’auto, il cui conducente non sarebbe riuscito a evitarlo. L’uomo aveva sottratto la bicicletta elettrica al rider circa un’ora prima del grave incidente, approfittando del momento in cui il mezzo era stato lasciato incustodito. L’investimento, avvenuto in una zona trafficata di Pavia, ha avuto ripercussioni gravissime per il ciclista, che ora si trova in condizioni critiche.