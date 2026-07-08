Una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online ha portato all’arresto di sette persone e all’indagine di altre trenta. L’intervento, condotto dalla polizia del Centro operativo per la sicurezza Cibernetica di Catania in collaborazione con il Cncpo, ha smantellato una rete dedita alla divulgazione e detenzione di una ingente quantità di materiale pedopornografico. L’inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale etnea, ha già permesso il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

Dettagli dell'indagine e l'ampiezza dell'operazione

L'azione ha visto l'impiego di oltre cento operatori della polizia postale, che hanno eseguito perquisizioni personali e informatiche in diverse regioni del paese. Le indagini, svolte anche sotto copertura, sono state cruciali per individuare diversi gruppi attivi nello scambio di video di pornografia minorile, inclusi filmati che ritraevano bambini abusati in età infantile. L’identificazione degli utenti responsabili dello scambio di queste immagini e video ha richiesto un lungo e complesso lavoro di approfondimento e riscontri investigativi, che ha compreso anche acquisizioni di dati all’estero disposte dalla magistratura etnea.

Dei sette arrestati, cinque risiedono nella provincia di Catania, mentre i restanti due sono stati rintracciati nelle province di Frosinone e Potenza.

L'inchiesta si estende su un territorio nazionale ampio, coinvolgendo persone residenti in diciassette diverse città italiane: Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli indagati, tutti uomini, presentano un quadro sociale eterogeneo, includendo studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, con un'età compresa tra i diciannove e i cinquantanove anni.

Analisi del materiale sequestrato e obiettivi futuri

Il vasto materiale informatico rinvenuto e sequestrato nel corso delle perquisizioni è ora attentamente esaminato dagli investigatori. Questa fase è fondamentale per confermare il quadro indiziario, acquisire ulteriori elementi a carico di soggetti ancora ignoti e, soprattutto, procedere all'identificazione delle piccole vittime minorenni.

La Procura di Catania ha evidenziato l'importanza della collaborazione internazionale per l'acquisizione dei dati, elemento chiave per il progresso delle indagini.

Il Centro operativo per la sicurezza Cibernetica di Catania, protagonista di questa operazione, è un'unità specializzata della Polizia di Stato. La sua missione è la prevenzione e la repressione dei reati informatici, con un focus particolare sui fenomeni che riguardano i minori e lo sfruttamento sessuale perpetrato attraverso le piattaforme online.