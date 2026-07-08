Una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online ha portato a sette arresti e trenta indagati in 17 città italiane. L'intervento è stato condotto dalla Polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in collaborazione con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo). Gli arrestati sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L'inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, ha permesso il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

Oltre cento operatori della Polizia Postale sono stati mobilitati per l'esecuzione di perquisizioni personali e informatiche. Le indagini, svolte anche sotto copertura, hanno consentito di individuare diversi gruppi attivi nello scambio di video di pornografia minorile, alcuni dei quali raffiguravano bambini abusati in età infantile. L'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo e complesso lavoro di approfondimento e riscontri investigativi, che ha incluso anche l'acquisizione di dati all'estero, disposta dalla magistratura etnea.

Dettagli dell'operazione e profili degli indagati

Dei sette arrestati, cinque risiedono in provincia di Catania, mentre gli altri due sono stati fermati nelle province di Frosinone e Potenza.

I trenta indagati, tutti di sesso maschile, hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni e provengono da diverse estrazioni sociali, tra cui studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai. Le persone coinvolte nell'inchiesta risiedono in diciassette diverse città italiane: Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona.

Il materiale rinvenuto e sequestrato durante le perquisizioni, che include decine di migliaia di file illegali, è ora al vaglio degli investigatori. L'obiettivo è confermare il quadro indiziario, acquisire ulteriori elementi a carico di soggetti ancora ignoti e, soprattutto, identificare le piccole vittime di tali abusi.

Il ruolo della Polizia Postale e gli strumenti investigativi

L'operazione è stata condotta con la massima precisione dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in stretto raccordo con il Cncpo. Gli specialisti della Polizia Postale hanno utilizzato avanzati strumenti investigativi, analizzando navigazioni sul darkweb, conversazioni su dispositivi mobili e indirizzi IP. L'attività sotto copertura si è rivelata cruciale per individuare i gruppi dediti allo scambio di materiale illegale. Il coinvolgimento di oltre cento agenti e l'acquisizione di dati da fonti estere sottolineano la complessità e la portata dell'indagine.

L'identificazione degli utenti responsabili dello scambio di immagini e video ha richiesto un impegno investigativo notevole, con approfondimenti e riscontri che hanno superato i confini nazionali. Il materiale sequestrato è oggetto di continue verifiche per individuare eventuali altre persone coinvolte e per assicurare giustizia alle vittime minorenni.