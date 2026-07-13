Un importante passo avanti per la ricostruzione della sede Ipsia di Olmo, a Perugia: il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli, ha ufficializzato il trasferimento di 924.830 euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria. Questa somma costituisce l’anticipazione del primo 20 per cento del contributo complessivo previsto dai fondi del sisma, specificamente destinata all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio principale dell’istituto scolastico.

Queste risorse sono cruciali per l’avvio della progettazione e per l’espletamento delle procedure necessarie all’affidamento della fase iniziale dei lavori.

L’intera opera, la cui attuazione è affidata alla Provincia di Perugia, presenta un costo complessivo stimato di 5.799.000 euro. Il dettagliato quadro finanziario prevede 4.624.150 euro a valere sui fondi della ricostruzione, 305.000 euro di contributi regionali e ulteriori 869.850 euro che saranno coperti tramite il Conto termico.

L’intervento di ricostruzione: dettagli e finanziamenti

L’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio principale dell’Ipsia di Olmo è inserito nell’Ordinanza speciale numero 31 del 2021. Tale ordinanza è parte di un programma straordinario focalizzato sul recupero e la ricostruzione delle strutture scolastiche nelle quattro regioni italiane duramente colpite dal sisma del 2016.

La Provincia di Perugia, in veste di ente attuatore, avrà la responsabilità di gestire l’intero processo, dalla fase di progettazione fino all’esecuzione finale dei lavori.

Il finanziamento totale di 5.799.000 euro è ripartito tra diverse fonti. La quota preponderante delle risorse deriva dai fondi della ricostruzione, mentre una porzione significativa è garantita da contributi regionali e dal Conto termico. Quest’ultimo è un importante strumento nazionale volto a incentivare interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili all’interno degli edifici pubblici.

La Provincia di Perugia: ente attuatore e garante

La Provincia di Perugia ricopre un ruolo centrale e strategico nella gestione degli interventi di edilizia scolastica e nella pianificazione delle opere pubbliche che interessano le scuole secondarie di secondo grado del territorio.

L’ente è responsabile della programmazione, della progettazione e della successiva realizzazione degli interventi finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie, proprio come avviene per la ricostruzione della sede Ipsia di Olmo.

L’inserimento di questo intervento nell’Ordinanza speciale numero 31 del 2021 assicura una corsia preferenziale per la rapida realizzazione delle opere. L’obiettivo è ripristinare in tempi rapidi la piena funzionalità delle strutture scolastiche danneggiate dagli eventi sismici, consentendo il ritorno alla normalità per la comunità scolastica.