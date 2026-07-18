Un uomo di 53 anni è stato arrestato questa mattina a Pescara, nella zona dei Colli, con l'accusa di rapina impropria aggravata. L'episodio si è verificato all'interno di un supermercato, dove l'uomo aveva inizialmente sottratto diversi prodotti dagli scaffali, tentando di allontanarsi senza pagarli.

Il personale dell'esercizio commerciale, con prontezza e attenzione, si è accorto del furto in atto e ha prontamente fermato il 53enne. Messo di fronte all'evidenza, l'uomo ha restituito la merce rubata. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata e pericolosa durante la discussione che ne è seguita: il 53enne ha estratto e mostrato una pistola, utilizzandola per minacciare i dipendenti del supermercato prima di darsi alla fuga.

L'allarme è stato immediatamente lanciato alle forze dell'ordine. La Polizia di Stato, intervenuta con la squadra Volante coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso, ha avviato senza indugio le ricerche del responsabile. Grazie alla tempestività e all'efficacia delle operazioni, il 53enne è stato rintracciato e fermato poco dopo il suo allontanamento dal luogo del reato. L'arma utilizzata per la minaccia, una pistola softair priva del tappo rosso, è stata recuperata dagli agenti, che l'hanno trovata nascosta in un tentativo di occultamento.

Le accuse e la natura del reato

L'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di rapina impropria aggravata. Questo reato si configura quando un individuo, dopo aver commesso un furto, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o per garantirsi la fuga.

Nel caso specifico di Pescara, la minaccia esplicita con la pistola softair ha costituito un elemento aggravante significativo, rendendo l'azione particolarmente grave e allarmante per il personale del supermercato e per la sicurezza pubblica.

L'intervento decisivo della Polizia di Stato

L'operato della Polizia di Stato si è rivelato fondamentale per la rapida risoluzione del caso. La squadra Volante, sotto la direzione del dirigente Pierpaolo Varrasso, ha dimostrato una notevole capacità di risposta, intervenendo con prontezza e coordinando efficacemente le attività di ricerca e cattura. L'arresto del responsabile e il sequestro della pistola softair evidenziano l'impegno costante delle forze dell'ordine nella prevenzione e repressione dei reati, garantendo la sicurezza dei cittadini e il ripristino dell'ordine. Questo episodio sottolinea l'importanza della presenza e dell'azione delle squadre Volanti nel contrastare fenomeni criminosi e nel fornire una risposta immediata alle emergenze sul territorio.