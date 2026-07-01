Il quartiere di Pianura, a Napoli, ha reso omaggio a una delle sue figure più illustri, intitolando una strada a Mario Mazzuca. La cerimonia di intitolazione, svoltasi la mattina del 1° luglio 2026, ha visto la partecipazione di importanti esponenti dell'amministrazione cittadina e dei familiari. La targa è stata scoperta dalla vicesindaco e assessora all'Urbanistica, con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, affiancata dalla figlia di Mazzuca, in un momento di riconoscimento pubblico per l'atleta, dirigente sportivo e avvocato.

Mario Mazzuca, nato a Napoli nel 1910, è stato un vero e proprio uomo di sport a 360 gradi.

La sua carriera atletica lo ha visto eccellere in diverse discipline: dall'atletica leggera al ciclismo, dal nuoto ai tuffi, fino al canottaggio. Non solo atleta, Mazzuca si è affermato anche come dirigente sportivo di spicco e autentico pioniere nella diffusione del rugby. Parallelamente alla sua brillante carriera sportiva, Mazzuca ha intrapreso la professione forense, seguendo le orme paterne. È stato un apprezzato avvocato, avendo svolto il suo tirocinio professionale al fianco del futuro Capo dello Stato, Giovanni Leone.

Un tributo all'uomo delle istituzioni e dello sport

La vicesindaco Laura Lieto ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento, evidenziando il profilo poliedrico di Mazzuca.

«Dedichiamo questa strada – ha affermato Lieto – a un uomo del diritto, delle istituzioni e dello sport, che è stato, tra l'altro, uno dei fondatori della Polisportiva Partenope e un dirigente di rilievo del CONI. Questo riconoscimento assume un valore particolare nell'anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport. Pianura deve essere orgogliosa di questa testimonianza». Le sue parole hanno rimarcato il legame tra la figura di Mazzuca e i valori di dedizione allo sport e all'impegno civico.

L'intitolazione della strada a Mario Mazzuca non rappresenta solo un omaggio a una personalità illustre, ma risponde anche a concrete esigenze del tessuto urbano di Pianura. Il presidente della IX Municipalità, Andrea Saggiomo, ha evidenziato come la precedente identificazione della strada, basata esclusivamente su un numero, generasse numerosi disagi per i residenti.

«Ci siamo fatti carico della necessità di individuare un toponimo e oggi diamo a questa strada il nome di una figura prestigiosa come Mario Mazzuca, che ha avuto una vita esemplare e ricca di successi professionali e in ambito sportivo», ha dichiarato Saggiomo. L'assegnazione di un nome proprio contribuisce a migliorare l'orientamento e la qualità della vita in quest'area densamente popolata.

Pianura: il ruolo della IX Municipalità

Il quartiere di Pianura, situato nella zona occidentale di Napoli, fa parte della IX Municipalità, che include anche Soccavo. La Municipalità IX opera come ente di decentramento amministrativo del Comune di Napoli, con competenze su urbanistica, toponomastica e servizi locali.

Con la sua sede in via Adriano, all'interno dello stesso quartiere di Pianura, la Municipalità svolge un ruolo fondamentale di coordinamento tra l'amministrazione centrale e le esigenze specifiche della popolazione locale, contribuendo attivamente allo sviluppo e al benessere della comunità.