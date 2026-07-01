In relazione alla condanna per adulterio inflitta in Egitto all’italiana Nessy Guerra, “la nostra Ambasciata ha formalmente consegnato alle Autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time alla Camera.

Le parole di Tajani

Tajani ha inoltre spiegato che “la connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a due nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione, e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio della figlia Aisha”.

“Nessy Guerra è stata rilasciata e ha già fatto rientro a casa sua insieme alla figlia. Esprimo gratitudine alla nostra ambasciata d’Italia a Il Cairo per il prezioso lavoro svolto. Ringrazio il ministro Badr Abdelatty e le autorità egiziane per la collaborazione dimostrata. Continuiamo a lavorare per riportare in Italia, il più presto possibile, Nessy Guerra e sua figlia”.

Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il rilascio dell’italiana in Egitto e poi ha detto a Sky Tg 24: “Voglio ringraziare sia l’ambasciatore sia la console per quello che hanno fatto. Ora è a casa ed è stata rimessa in libertà, ma adesso siamo al lavoro nella speranza di poterla far ritornare con la figlia definitivamente in Italia”.