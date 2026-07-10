I Carabinieri della Compagnia di Eboli hanno condotto un'operazione significativa a Campagna, in provincia di Salerno, culminata nell'arresto di una coppia. L'intervento è scaturito dal rinvenimento di una pistola calibro 7,65 e di ben 40 proiettili dello stesso calibro, abilmente occultati all'interno di un puff nell'abitazione dei due. Questa azione mirata rientra nelle costanti attività di controllo del territorio volte a contrastare la detenzione illegale di armi e a garantire la sicurezza pubblica nel Salernitano.

L'Operazione e il Sequestro dell'Arma

La perquisizione domiciliare, eseguita dai militari dell'Arma, ha permesso di svelare il nascondiglio insolito. Durante l'accurata ispezione dell'immobile, l'attenzione dei Carabinieri si è concentrata su un comune elemento d'arredo: un puff. È stato proprio al suo interno che sono stati scoperti l'arma da fuoco e l'ingente quantitativo di munizioni, insieme a un caricatore. La scoperta ha portato all'immediato arresto della coppia in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione illegale di arma e munizioni. I due sono stati successivamente posti a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per le ulteriori procedure legali.

Le Indagini in Corso e il Ruolo dei Carabinieri

Le indagini non si fermano con l'arresto. Gli inquirenti stanno ora lavorando per risalire alla provenienza della pistola e dei proiettili, un passaggio fondamentale per comprendere se l'arma sia stata utilizzata in precedenti episodi criminosi o fosse destinata a future attività illecite. Questo aspetto è cruciale per la ricostruzione di eventuali reti criminali e per la prevenzione di ulteriori reati. La Compagnia dei Carabinieri di Eboli, con questa operazione, ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e repressione dei reati. Attraverso controlli mirati, perquisizioni e un'attenta vigilanza sul territorio, i militari svolgono un ruolo essenziale nella tutela dei cittadini e nel mantenimento dell'ordine pubblico, contribuendo attivamente alla sicurezza dell'intera area del Salernitano.