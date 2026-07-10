Nel cuore del Casertano, precisamente a Santa Maria la Fossa, una recente operazione dei carabinieri ha portato a una scoperta inquietante: il rinvenimento di una bomba a mano e di un ordigno artigianale. Questi esplosivi sono stati trovati in un terreno adiacente a una filiale bancaria, scenario di una violenta esplosione di un bancomat avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 luglio. L'episodio, che ha generato allarme nella piccola località in provincia di Caserta, ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine per le indagini del caso.

L'esplosione del bancomat e i ritrovamenti

L'esplosione ha causato ingenti danni strutturali allo sportello automatico dell'istituto di credito, che è stato letteralmente sventrato, proiettando detriti su un'ampia area circostante. A seguito della segnalazione, i militari dell'Arma sono intervenuti con tempestività, avviando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per individuare i responsabili di questo atto criminale. È stato proprio durante le meticolose operazioni di perlustrazione e ricerca, condotte dai carabinieri, che sono stati scoperti, abilmente occultati in un'area verde a breve distanza dalla filiale colpita, i due ordigni esplosivi: una bomba a mano di tipo militare e un ordigno artigianale.

Entrambi gli esplosivi sono stati immediatamente presi in carico e messi in sicurezza dagli artificieri specializzati, scongiurando così ogni potenziale pericolo per la comunità.

Le indagini e la sicurezza dell'area

Per garantire la massima sicurezza dei residenti e di tutti gli operatori coinvolti, le forze dell'ordine hanno provveduto a delimitare con precisione l'intera area interessata e ad avviare le necessarie procedure di bonifica. La presenza di questi ordigni esplosivi nelle immediate vicinanze della banca rafforza significativamente l'ipotesi di un collegamento diretto con il tentativo di furto al bancomat, suggerendo una premeditazione e una pericolosità elevate da parte dei malviventi.

Gli investigatori stanno ora concentrando i loro sforzi sull'analisi approfondita delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e sulla raccolta di ogni singolo elemento che possa fornire un contributo utile alle complesse indagini in corso.

In questo contesto di tensione, le autorità locali hanno rivolto un pressante appello alla cittadinanza, invitando chiunque avesse notato movimenti o presenze sospette nelle ore che hanno preceduto l'esplosione a collaborare attivamente con le forze dell'ordine, fornendo qualsiasi informazione che possa rivelarsi cruciale. È un dato confortante, e un sollievo significativo, che al momento non si registrano feriti tra i residenti o il personale della banca coinvolta nell'episodio, nonostante la violenza e la gravità dell'atto criminale perpetrato.