Stupore e sconcerto tra i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, in seguito alle scuse presentate da Autostrade per l'Italia (Aspi) durante un'udienza del processo in corso. L'episodio si è verificato nel contesto delle discussioni delle parti civili, dove i rappresentanti di Aspi hanno formalmente chiesto perdono alle famiglie colpite dalla tragedia del 14 agosto 2018.

I familiari hanno accolto con sbigottimento le parole dei legali Aspi, sottolineando come il dolore per la perdita subita resti immutato. Le scuse, giunte a distanza di anni dal crollo, non possono cancellare l'accaduto.

Un parente presente ha commentato: "Non ci aspettavamo nulla di diverso, ma sentirlo dire in aula fa comunque effetto".

Le scuse nel dibattimento giudiziario

Le scuse sono state formulate durante la discussione delle parti civili nel processo in corso a Genova. I legali di Autostrade per l'Italia hanno indirizzato un messaggio diretto alle famiglie delle quarantatré vittime, riconoscendo la gravità dell'evento e il profondo dolore causato. L'udienza si è tenuta al tribunale di Genova, sede del dibattimento sulle responsabilità del cedimento del viadotto.

I parenti delle vittime hanno ribadito che la loro priorità rimane la giustizia e la verità sulle cause del crollo del ponte Morandi. Hanno sottolineato come tali scuse non possano in alcun modo sostituire il percorso giudiziario né alleviare la profonda sofferenza delle famiglie.

Autostrade per l'Italia: ruolo e responsabilità

Autostrade per l'Italia è la società che gestiva il tratto autostradale del ponte Morandi. È coinvolta nel processo penale per accertare le responsabilità nella manutenzione e gestione dell'infrastruttura, crollata il 14 agosto 2018 e costata la vita a quarantatré persone. Il dibattimento mira a chiarire le cause e le eventuali negligenze che hanno condotto al tragico evento.

La missione dichiarata da Autostrade per l'Italia è garantire la sicurezza e la qualità della rete autostradale gestita, tramite manutenzione, innovazione e attenzione alla sostenibilità. La società afferma di operare per la sicurezza degli utenti e la modernizzazione delle infrastrutture, con l'obiettivo di prevenire incidenti e migliorare costantemente gli standard di servizio.