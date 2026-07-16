Si è aperta questa mattina, presso il tribunale di Genova, l'ultima udienza del processo relativo al tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Questa fase conclusiva di un procedimento giudiziario di grande risonanza nazionale e locale vedrà la lettura della sentenza nel pomeriggio, un momento atteso con profonda apprensione.

Il collegio giudicante, presieduto dalla presidente del tribunale, ha ascoltato le ultime dichiarazioni degli imputati. Il procedimento coinvolge 58 persone, tra cui ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia e di Spea Engineering, accusati a vario titolo di reati gravi come omicidio colposo, disastro colposo e altre imputazioni connesse direttamente al collasso strutturale.

La tragedia, come è noto, causò la morte di 43 persone e il ferimento di numerosi automobilisti e residenti, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Il contesto dell'udienza conclusiva

L'udienza odierna si è svolta in un'aula affollata e carica di tensione, alla presenza dei familiari delle vittime e di numerosi rappresentanti delle parti civili, tutti in attesa di giustizia. Durante la mattinata, la presidente del tribunale ha ribadito che "la decisione sarà comunicata nel pomeriggio", sottolineando l'imminenza del verdetto. Prima che il collegio si ritirasse in camera di consiglio per deliberare, gli imputati hanno avuto la possibilità di rilasciare dichiarazioni spontanee, un ultimo tentativo di esporre le proprie ragioni.

Le accuse principali si concentrano sulla presunta mancanza di manutenzione e sui presunti difetti di gestione del viadotto, elementi che, secondo l'accusa, avrebbero contribuito in modo determinante al crollo della struttura. Il lungo e complesso processo ha visto alternarsi un'ampia serie di udienze, caratterizzate dalla raccolta di numerose testimonianze e dall'analisi approfondita di perizie tecniche, volte a chiarire le dinamiche e le responsabilità del disastro.

Il Ponte Morandi: dalla tragedia alla ricostruzione

Il Ponte Morandi, ufficialmente conosciuto come Viadotto Polcevera, rappresentava una delle infrastrutture più vitali per i collegamenti tra la parte occidentale e orientale di Genova.

Il suo crollo, avvenuto tragicamente il 14 agosto 2018, ha provocato la perdita di 43 vite umane e ha causato danni ingenti non solo alla viabilità, ma anche al tessuto urbano e sociale della città. L'evento ha generato un profondo impatto sull'opinione pubblica nazionale e internazionale, innescando una vasta e complessa inchiesta giudiziaria per accertare le responsabilità.

In risposta alla catastrofe, un nuovo e moderno viadotto, denominato Ponte Genova San Giorgio, è stato inaugurato nell'agosto 2020. Questa nuova infrastruttura è oggi uno degli snodi principali della viabilità ligure, simbolo di rinascita e resilienza. Il processo in corso si inserisce in un contesto di rinnovata e costante attenzione nazionale e locale per la sicurezza delle infrastrutture e per la responsabilità nella loro gestione, con l'auspicio che sentenze come quella attesa oggi possano fungere da monito per il futuro.