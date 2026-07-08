A Potenza prende forma il progetto “Barriere Zero Potenza per Tutti”, un’iniziativa volta a promuovere una maggiore inclusione e accessibilità in città. Ideato da Flavio Olita, il progetto vede la collaborazione dell’associazione SonoricaMente, presieduta da Rocco Pesarini, del Forum dei Giovani di Potenza e dell’amministrazione comunale. L’obiettivo primario è garantire un accesso facilitato sia ai locali commerciali sia agli eventi organizzati nel centro storico e nelle aree più frequentate, abbattendo le barriere architettoniche.

Il cuore dell’iniziativa è la creazione di un logo identificativo, denominato “Eventi Potentini per Tutti”.

Questo simbolo potrà essere richiesto dagli organizzatori di eventi e dai titolari di attività commerciali che intendono aderire. Dopo un’attenta verifica dell’effettiva accessibilità degli spazi, il logo sarà concesso e potrà essere esposto sulle locandine degli eventi e sulle vetrine dei negozi. In questo modo, il logo fungerà da segnale visibile per i cittadini, indicando chiaramente la presenza di strutture e manifestazioni prive di ostacoli, favorendo così la partecipazione di tutti.

Obiettivi e motivazioni del progetto

Il progetto si propone di sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza cruciale dell’accessibilità universale e di stimolare una sinergia virtuosa tra associazioni, cittadini, organizzatori di eventi, istituzioni e l’amministrazione comunale.

L’idea di “Barriere Zero” affonda le radici nell’esperienza personale di Flavio Olita, il quale, un anno prima, aveva promosso la “Passeggiata in sedia a rotelle”. Quell’evento aveva messo in luce le significative difficoltà che le persone con disabilità incontrano quotidianamente nel frequentare la città di Potenza.

Olita ha sottolineato come, da allora, la situazione delle barriere architettoniche a Potenza “non è migliorata per niente e in alcuni casi è addirittura peggiorata”. L’auspicio è che questa iniziativa possa rappresentare una partecipazione consapevole e un vero e proprio punto di partenza per una Potenza più inclusiva. Il logo “Barriere Zero” non è solo un distintivo, ma un simbolo dell’impegno collettivo verso una città che promuove l’attenzione e la partecipazione attiva di tutti, superando ogni ostacolo.

Potenza: un contesto di crescente attenzione all'accessibilità

Il tema dell’accessibilità non è isolato, ma si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione da parte della città di Potenza. Ne è testimonianza il Festival europeo della birra, un evento in programma dal 26 al 31 agosto 2025 in piazza Mario Pagano. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata all’inclusione e all’abbattimento delle barriere, con spazi meticolosamente progettati per accogliere ogni persona.

Il Festival prevede inoltre iniziative speciali e innovative, come le esperienze sensoriali al buio, guidate da persone non vedenti, e concerti arricchiti dalla presenza di interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana), rendendo la musica accessibile anche alle persone sorde.

Questi eventi non solo rafforzano il messaggio di “Barriere Zero”, ma evidenziano l’impegno concreto della città nel promuovere una partecipazione senza ostacoli per tutti i suoi cittadini, consolidando l’immagine di una Potenza sempre più attenta e aperta.