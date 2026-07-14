A Catanzaro, un nutrito gruppo di lavoratori precari del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha organizzato un significativo sit-in davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria. La manifestazione, svoltasi il 14 luglio 2026, ha richiamato numerosi partecipanti provenienti da diverse province calabresi, tutti uniti dalla comune rivendicazione di pari diritti e migliori condizioni lavorative.

Le Richieste di Parità e Stabilizzazione

Al centro della protesta vi è la pressante richiesta di eliminare le disparità di trattamento che attualmente distinguono il personale precario da quello di ruolo all'interno del Ministero.

I manifestanti hanno evidenziato la necessità impellente di assicurare a tutti i lavoratori gli stessi diritti e le medesime condizioni lavorative, sottolineando le difficoltà e le incertezze che caratterizzano la posizione di precarietà. Tra le principali rivendicazioni spiccano la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e l'accesso alle medesime tutele e garanzie riconosciute al personale a tempo indeterminato.

Contesto della Protesta e Ruolo dell'Ufficio Scolastico Regionale

La scelta strategica della sede dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria come epicentro della manifestazione non è casuale. Essa riflette la volontà dei precari di portare le proprie istanze direttamente all'attenzione delle istituzioni territoriali.

L'Ufficio scolastico regionale, infatti, rappresenta l'articolazione locale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la responsabilità di gestire le politiche scolastiche e amministrative a livello regionale. Le sue funzioni includono la gestione del personale scolastico e l'implementazione delle direttive ministeriali sul territorio.

Durante il sit-in, l'impatto visivo è stato forte: i lavoratori hanno esposto cartelli e striscioni con messaggi chiari, volti a sensibilizzare sia l'opinione pubblica che le istituzioni sulle loro difficili condizioni. Un messaggio ricorrente tra i manifestanti è stato: 'Chiediamo che venga riconosciuta la nostra professionalità e che siano eliminate le differenze di trattamento'.

Questa mobilitazione si inserisce in un quadro più ampio di proteste che, negli ultimi anni, hanno coinvolto il settore scolastico e il personale precario in diverse regioni italiane, evidenziando una problematica nazionale.