Un episodio di tentato furto in abitazione si è trasformato in una violenta colluttazione a Ramacca, nel Catanese, dove un uomo di 37 anni, di origine est-europea, è rimasto gravemente ferito. Il fatto è avvenuto all'interno della casa di un cinquantenne che, sorprendendo l'intruso incappucciato, ha reagito per difendere la propria proprietà.

La dinamica dei fatti ha visto il proprietario di casa affrontare direttamente il ladro. Ne è scaturita una violenta colluttazione, durante la quale il cinquantenne ha utilizzato un coltello da cucina per colpire l'aggressore.

Nonostante le ferite riportate, il trentasettenne è riuscito a darsi alla fuga dall'abitazione.

La sua libertà è durata poco: i Carabinieri di Palagonia sono intervenuti prontamente e, dopo una breve ricerca, hanno rintracciato l'uomo a poca distanza dal luogo del misfatto. Immediatamente soccorso, il ladro ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Caltagirone. Le sue condizioni sono state giudicate serie, tanto da richiedere il ricovero in prognosi riservata.

L'intervento delle forze dell'ordine e le accuse

Presso la struttura ospedaliera, il trentasettenne si trova attualmente piantonato dalle forze dell'ordine, in stato di arresto. Le accuse a suo carico sono di furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

L'intervento dei Carabinieri è stato fondamentale per assicurare alla giustizia il responsabile del tentato furto e per garantire la sicurezza del proprietario di casa.

Il proprietario dell'abitazione, che ha agito per legittima difesa, ha fornito la propria testimonianza alle autorità, contribuendo alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto. La sua reazione decisa ha permesso di sventare il furto, sebbene con conseguenze drammatiche per l'intruso.

Il contesto legale e la procedura di arresto

In situazioni come quella verificatasi a Ramacca, le forze dell'ordine procedono con la massima celerità per ricostruire i fatti e accertare le responsabilità. La normativa vigente prevede che i soggetti colti in flagranza di reato, specialmente in casi di furto con aggressione, vengano immediatamente fermati.

Qualora necessitino di cure mediche, come nel caso del ladro ferito, vengono piantonati in ospedale sotto stretta sorveglianza, in attesa delle successive fasi processuali.

L'episodio sottolinea l'importanza della prontezza d'intervento sia da parte delle vittime che delle forze dell'ordine per contrastare la criminalità predatoria. La vicenda è ora nelle mani della magistratura, che dovrà valutare tutti gli elementi per definire le responsabilità e le eventuali pene.