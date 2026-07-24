Un'operazione congiunta dei finanzieri di Pozzallo e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al sequestro di beni preziosi e al deferimento di un cittadino siriano. L'intervento, avvenuto il 24 luglio 2026 nel porto di Pozzallo, ha intercettato un ingente carico di valori destinato a Malta, e l'efficacia dei controlli transfrontalieri.

Durante l'ispezione di un'autovettura in procinto di imbarcarsi per Malta, le autorità hanno scoperto una cassaforte occultata. Al suo interno, sono stati rinvenuti 31 lingotti d'oro, con un peso complessivo di 1.543,8 grammi e un valore stimato di circa 177.500 euro, secondo le quotazioni correnti.

Oltre all'oro, la cassaforte conteneva lingotti d'argento, gioielli e orologi di lusso. Tutti i beni sono stati posti sotto sequestro per ricettazione, poiché il conducente siriano non ha dimostrato la legittima provenienza. L'uomo è stato deferito alla Procura di Ragusa.

Controlli di valuta: i numeri del contrasto ai traffici illeciti

L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli intensificati sulle movimentazioni transfrontaliere nel porto di Pozzallo. Dall'inizio dell'anno, le attività congiunte hanno intercettato denaro contante non dichiarato, anche in valuta estera, per un totale di 839.831 euro. Questi accertamenti hanno portato al sequestro di 257.348 euro e all'applicazione di sanzioni amministrative per circa 180.000 euro, a causa delle violazioni della normativa sulla dichiarazione valutaria.

Ciò evidenzia l'importanza strategica del porto nel contrasto ai flussi finanziari illeciti.

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane svolge un ruolo centrale nel controllo delle frontiere e nella prevenzione dei traffici illeciti di valuta e beni preziosi. L'ente, in stretta collaborazione con le forze di polizia, garantisce il rispetto delle normative su importazione ed esportazione di valori e merci. I controlli nei porti, come quello di Pozzallo, sono strumenti chiave per contrastare il trasferimento illecito di capitali e il traffico di beni di valore.