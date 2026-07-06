Il Comune di Quartu Sant'Elena ha ufficialmente avviato un ambizioso progetto di recupero e valorizzazione delle storiche Fornaci Picci, un sito di notevole interesse situato strategicamente nella zona di viale Colombo. L'iniziativa, annunciata il 6 luglio 2026, mira a restituire alla collettività uno dei più significativi esempi di archeologia industriale presenti sul territorio cittadino, trasformandolo in un polo di riferimento culturale e storico.

Il Progetto di Recupero e Riqualificazione

Il piano di intervento per le Fornaci Picci è stato concepito con l'obiettivo primario di preservare e valorizzare l'integrità delle strutture originarie, che per decenni hanno rappresentato un fulcro della produzione di laterizi, contribuendo in modo significativo allo sviluppo industriale di Quartu Sant'Elena.

Questo progetto non si limita al mero restauro, ma punta a creare uno spazio multifunzionale di grande valore, capace di ospitare eventi culturali, mostre e attività didattiche, diventando al contempo un luogo di profonda memoria storica per la comunità.

Gli interventi previsti sono articolati e comprendono diverse fasi cruciali: dalla messa in sicurezza delle aree più degradate, al meticoloso restauro conservativo degli edifici, fino alla loro completa valorizzazione. L'intento è quello di rendere questi spazi pienamente fruibili, garantendo la massima accessibilità e sicurezza per i visitatori. La riqualificazione delle Fornaci Picci si propone di essere un modello di recupero che coniuga il rispetto per il passato con le esigenze del presente, offrendo nuove prospettive per il futuro della città.

Un Simbolo dell'Identità Locale e Industriale

Le Fornaci Picci non sono solo un complesso di edifici dismessi; esse rappresentano un vero e proprio simbolo dell'identità locale e della ricca tradizione industriale di Quartu Sant'Elena. Il loro recupero si inserisce armoniosamente in un più ampio e lungimirante programma comunale dedicato alla tutela e promozione del patrimonio storico cittadino. Le autorità locali hanno evidenziato come questa iniziativa sia una straordinaria opportunità per rinsaldare il legame tra la popolazione e le proprie radici storiche, promuovendo un senso di appartenenza e orgoglio civico.

La rinascita di questo sito storico è vista come un catalizzatore per nuove occasioni di aggregazione sociale e di sviluppo culturale.

Attraverso la creazione di un nuovo spazio pubblico, si intende stimolare la partecipazione dei cittadini, offrendo un contesto ideale per l'incontro, lo scambio e la crescita collettiva. La posizione strategica delle Fornaci Picci all'interno del tessuto urbano di Quartu Sant'Elena amplifica ulteriormente l'impatto positivo del progetto, considerandolo un passo fondamentale per la valorizzazione complessiva dell'intera area urbana circostante.

L'annuncio del progetto ha generato un notevole entusiasmo, riscontrando un'ampia accoglienza positiva sia tra gli abitanti di Quartu Sant'Elena, profondamente legati alla storia del proprio territorio, sia tra le numerose associazioni locali attive nella promozione culturale e ambientale.

Tutti auspicano una celere e proficua realizzazione degli interventi previsti, affinché le Fornaci Picci possano tornare a vivere e a raccontare la loro storia, diventando un faro per la cultura e la memoria della città.