Il Questore di Viterbo, Giorgio Di Munno, ha compiuto una visita istituzionale al commissariato di Tarquinia nella mattinata del 17 luglio 2026. L'incontro si è svolto presso la centrale di polizia cittadina, riconosciuta come il presidio più rilevante per il controllo della legalità nell'area viterbese, seconda solo alla questura del capoluogo.

Di Munno, insediatosi di recente alla guida della Questura di Viterbo (con sede in via Mariano Romiti), ha voluto conoscere da vicino la realtà operativa e le dinamiche del commissariato di Tarquinia. Al suo arrivo, il Questore è stato accolto dal nuovo dirigente del presidio, Giulio Cristofori, che lo ha accompagnato in un dettagliato sopralluogo dei locali.

Durante la visita, il dirigente Cristofori ha illustrato al Questore le principali attività e le sfide affrontate dal personale, evidenziando l'impegno costante per la sicurezza della comunità locale.

Il ruolo strategico del Commissariato di Tarquinia

Il commissariato di Tarquinia si conferma un punto di riferimento essenziale per la sicurezza e la prevenzione sul territorio. La sua azione è centrale nel garantire il controllo della legalità e nell'offrire assistenza ai cittadini. La presenza del Questore Di Munno ha rimarcato l'importanza di mantenere un presidio costante e capillare, una necessità stringente in periodi di maggiore traffico veicolare e significativo afflusso di flussi turistici, tipici della stagione estiva.

L'attenzione rivolta a Tarquinia sottolinea la strategicità di questo avamposto per la tranquillità e l'ordine pubblico provinciale.

Coordinamento provinciale per la sicurezza estiva

La visita del Questore si inserisce in un più ampio contesto operativo che vede la provincia di Viterbo impegnata nel rafforzamento della collaborazione interistituzionale. Recentemente, la sinergia tra le forze dell'ordine, le amministrazioni comunali e la protezione civile è stata intensificata, in particolare in vista dell'imminente esodo e controesodo estivo. Una riunione cruciale, tenutasi il 16 luglio 2026 presso la Prefettura di Viterbo e presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, ha delineato precise azioni coordinate.

L'obiettivo primario è garantire elevati standard di sicurezza e un'efficiente assistenza lungo l'intera rete viaria provinciale. In questo quadro di pianificazione strategica, la presenza attiva delle forze di polizia statali e locali, con il contributo fondamentale del commissariato di Tarquinia, è riconosciuta come un elemento essenziale per la gestione delle criticità e per assicurare interventi rapidi e tempestivi a beneficio dell'intera collettività provinciale.