Un vento forte ha sferzato la regione Marche nella notte scorsa, scatenando una serie di emergenze che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. In poche ore, sono stati registrati circa novanta interventi, concentrati principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale e sulla messa in sicurezza di cornicioni e parti pericolanti di edifici. Nonostante l'intensità del fenomeno, le autorità hanno confermato che nessun ferito grave è stato segnalato.

Dettagli sugli interventi e la situazione nelle province

Le squadre di soccorso sono state impegnate su più fronti.

A Fano, nella provincia di Pesaro Urbino, la furia del vento ha causato il crollo di diversi alberi, che hanno danneggiato alcune auto in sosta in via Alighieri. Il bilancio degli interventi, suddiviso per provincia, evidenzia la portata dell'emergenza: Ancona ha registrato il numero più alto con trenta interventi, seguita da Pesaro e Urbino con venticinque. A Macerata, i Vigili del fuoco sono intervenuti venti volte, mentre a Fermo si sono contati quindici interventi. La provincia di Ascoli Piceno ha visto due richieste di soccorso. Un episodio specifico a Fermo, in contrada San Salvatore, ha visto un albero cadere su un'auto in transito; fortunatamente, anche in questo caso, nessuno è rimasto ferito.

Precedenti episodi di maltempo e la resilienza della regione

Questo evento segue simili ondate di maltempo che hanno interessato la regione in tempi recenti. Già il 2 luglio 2026, un'altra perturbazione aveva colpito il Centro-Nord delle Marche, richiedendo circa settanta interventi dei Vigili del fuoco. In quell'occasione, a Ancona, un albero era caduto su un'auto nella zona di Torrette, ma anche in quel frangente non si erano registrati feriti. Tra le altre segnalazioni di quel periodo, si ricordano allagamenti in un'autorimessa nel Maceratese e alcuni incendi di sterpaglie. Nonostante la frequenza di tali fenomeni, le autorità hanno sempre sottolineato l'assenza di particolari criticità o danni gravi a persone.

In sintesi, le operazioni di soccorso nelle Marche si sono concentrate sulla rapida rimozione di ostacoli dalle strade e sulla prevenzione di ulteriori pericoli derivanti da elementi strutturali compromessi. La prontezza degli interventi ha permesso di gestire l'emergenza senza che si registrassero conseguenze gravi per la popolazione, confermando l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.