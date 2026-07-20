La Squadra Mobile della Questura di Trieste ha concluso una vasta operazione contro la criminalità e devianza giovanile, portando all'arresto di nove persone e alla denuncia di 106 individui, tra cui quindici minorenni. L'attività, concentrata nei principali luoghi di aggregazione giovanile del capoluogo giuliano, si è svolta tra il 18 giugno e il 15 luglio.

Nel mese di controlli a Trieste, la polizia ha identificato quasi 6.500 maggiorenni e circa 1.200 minorenni. I servizi, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, hanno portato al sequestro di quattro coltelli e sostanze stupefacenti.

L'operazione ha incluso perquisizioni nei confronti di quindici giovani tra i 18 e i 20 anni, per i quali sono state adottate misure di prevenzione personali.

Materiali sequestrati e indagini

Durante le perquisizioni, rinvenuti e sequestrati materiale pirotecnico, una bomboletta spray al peperoncino e un'arma del tipo nunchaku. Le indagini della Squadra Mobile, supportate da analisi di videosorveglianza e servizi di osservazione, hanno permesso di identificare e indagare alcuni partecipanti a episodi di illegalità.

L'operazione di Trieste si inserisce in un più ampio dispositivo nazionale contro la criminalità giovanile, coordinato dal Servizio Centrale Operativo di Roma. L'attività ha coinvolto quarantacinque province italiane, evidenziando l'impegno della Polizia di Stato.

Complessivamente, l'intervento ha portato all'arresto di 539 persone, alla denuncia di 954 soggetti e al sequestro di oltre 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Strategia e ambiti di intervento della Polizia

La Polizia di Stato, tramite Squadra Mobile e Reparti Prevenzione Crimine, ha focalizzato i controlli nelle aree più frequentate dai giovani. L'attenzione è stata posta sui fenomeni di devianza giovanile, sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sul possesso di armi. Questa strategia rientra in un piano nazionale per prevenire e contrastare la criminalità tra i giovani, con interventi mirati per maggiorenni e minorenni.

Le misure adottate includono arresto e denuncia, oltre all'applicazione di misure di prevenzione personali per giovani tra i 18 e i 20 anni. L'efficacia dell'intervento è stata garantita dal coordinamento tra le articolazioni della Polizia di Stato, impegnate in controllo, indagine e prevenzione sul territorio triestino e nazionale.