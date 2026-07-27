La circolazione ferroviaria sulla linea SFM2 Pinerolo-Torino-Chivasso, in Piemonte, è ripresa oggi dopo un'interruzione di alcuni mesi. I lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), hanno comportato un investimento di oltre 8,5 milioni di euro e l'impiego di circa quaranta maestranze.

Gli interventi hanno riguardato il rinnovo di deviatoi nei nodi di Candiolo, None e Airasca, migliorando l'affidabilità della circolazione. Sono state inoltre completate manutenzioni straordinarie agli impianti di segnalamento e l'aggiornamento delle apparecchiature per la gestione dei passaggi a livello e il telecomando della stazione di Airasca.

Interventi tecnologici e accessibilità

Durante la chiusura, sono proseguite le attività per l'implementazione dell'European Rail Transport Management System (ERTMS), il sistema più avanzato per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Sono stati conclusi i lavori di innalzamento dei marciapiedi dei binari nelle stazioni di Pinerolo e della fermata di Nichelino; l'adeguamento del secondo marciapiede di None è previsto entro fine anno.

Grazie a questi interventi, tre località lungo la linea sono ora pienamente accessibili a tutti i viaggiatori, anche tramite percorsi tattili, in linea con i più moderni standard europei.

Modifiche temporanee agli orari dei treni

Si segnala che, dal 27 luglio al 30 agosto 2026, la linea SFM2 Pinerolo-Chivasso subirà modifiche temporanee agli orari dei treni regionali.

È previsto un posticipo di due minuti negli orari di arrivo a Pinerolo e Chivasso per tutti i convogli interessati. Tra le principali variazioni figurano treni come il 26200 (Pinerolo 5:17 → Chivasso 6:33) e il 26252 (Chivasso 5:15 → Pinerolo 6:45). I canali di vendita di Trenitalia sono stati aggiornati con le nuove informazioni.

La riapertura e gli interventi realizzati mirano a garantire una maggiore affidabilità e accessibilità del servizio ferroviario regionale in Piemonte.