Il Tribunale del Riesame ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo condannato all’ergastolo, ritenuto coinvolto in un grave omicidio avvenuto a Copertino, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. La decisione, emessa il 28 luglio 2026, riguarda un soggetto indicato come appartenente alla cosiddetta “Scu”, la Sacra Corona Unita, un’organizzazione criminale di notevole influenza nel territorio pugliese. Questo provvedimento giunge in un contesto di forte attenzione mediatica e giudiziaria sul caso.

La concessione degli arresti domiciliari segue una specifica richiesta di attenuazione della misura cautelare, avanzata dai legali dell’uomo.

Precedentemente, l'imputato era stato sottoposto a un regime carcerario più restrittivo, in seguito alla condanna all’ergastolo per l'omicidio di Copertino, un evento che ha profondamente scosso la comunità locale. Oltre a questa decisione, il Tribunale del Riesame ha anche ordinato la scarcerazione di un infermiere, anch'egli coinvolto a vario titolo nell’indagine e precedentemente sottoposto a misura cautelare.

Dettagli della decisione del Riesame

La pronuncia del Tribunale del Riesame si inserisce pienamente nelle procedure stabilite dal codice di procedura penale italiano. Tale normativa consente la revisione delle misure cautelari in presenza di nuovi elementi probatori o di mutate condizioni personali degli indagati.

Nel caso specifico, i giudici hanno valutato attentamente la situazione, ritenendo che sussistessero le condizioni legali per concedere la misura meno afflittiva dei domiciliari all’uomo condannato all’ergastolo. È fondamentale sottolineare che, nonostante il cambio di regime cautelare, l'accusa di omicidio aggravato rimane inalterata e pendente sul soggetto. La misura degli arresti domiciliari impone all’indagato di rimanere confinato nella propria abitazione, sotto la costante sorveglianza delle forze dell’ordine, in attesa degli ulteriori e decisivi sviluppi del processo giudiziario.

Il ruolo del Tribunale del Riesame

Il Tribunale del Riesame rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giudiziario italiano, con la specifica funzione di esaminare la legittimità e la proporzionalità delle misure cautelari personali.

Queste misure, che includono la custodia in carcere o gli arresti domiciliari, vengono inizialmente adottate dal giudice per le indagini preliminari. L’organo collegiale del Riesame ha il compito di analizzare i ricorsi presentati dagli indagati o dai loro difensori contro le ordinanze di custodia cautelare. La sua decisione può comportare la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti iniziali, garantendo un importante controllo giurisdizionale. La complessa funzione del Tribunale del Riesame è dettagliatamente regolamentata dagli articoli 309 e seguenti del codice di procedura penale, assicurando un equilibrio tra l'esigenza di giustizia e la tutela dei diritti dell'imputato.