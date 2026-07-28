Un nuovo incidente ha interessato l’autostrada A4 nella mattinata del 28 luglio 2026, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova. Poco prima delle 10, all’altezza del chilometro 495, nel territorio comunale di Aiello del Friuli, si è verificato un tamponamento tra due Tir che ha occupato gran parte della carreggiata. L’episodio ha causato un ferito lieve e ha provocato forti rallentamenti al traffico.

A seguito dell’accaduto, Autostrade Alto Adriatico ha prontamente disposto la chiusura dell’allacciamento tra l’A34 Gorizia‑Villesse e l’A4 in direzione Venezia per tutti i veicoli provenienti dalla A34.

Tale misura si è resa necessaria per consentire l’intervento dei soccorsi in sicurezza e per limitare i disagi alla circolazione, prevenendo l’ulteriore formazione di code che si erano già generate nel tratto tra Redipuglia e Villesse. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo per la gestione della viabilità e la sicurezza degli automobilisti.

Dettagli dell'incidente e impatto sulla viabilità

Il tamponamento tra i due mezzi pesanti ha reso impraticabile una porzione significativa della carreggiata, rendendo indispensabile la chiusura temporanea dell’allacciamento per chi dalla A34 doveva immettersi in A4 in direzione Venezia. Questa interruzione ha permesso alle squadre di soccorso di operare efficacemente e ha contribuito a evitare ulteriori congestioni e rallentamenti nel tratto autostradale coinvolto.

Per ottenere informazioni aggiornate sulla situazione della viabilità, gli utenti possono consultare i siti dedicati e i canali ufficiali di Autostrade Alto Adriatico.

Precedenti episodi di criticità lungo l'A4

L’incidente odierno si inserisce in un contesto di criticità recente lungo lo stesso tratto dell’A4. L’episodio segue di meno di ventiquattr’ore un altro grave incidente, avvenuto sempre sull’A4, dove un autoarticolato si era ribaltato, occupando parte della carreggiata. Inoltre, nella mattinata del giorno precedente, tra Portogruaro e San Stino di Livenza, si era verificato un incidente mortale: un furgone si era infilato sotto un camion, causando il decesso del conducente, un cittadino polacco.

Questi eventi hanno messo sotto pressione la gestione della viabilità e la sicurezza lungo l’arteria autostradale, evidenziando la necessità di massima attenzione.

Per informazioni aggiornate in tempo reale sulla situazione del traffico, Autostrade Alto Adriatico mette a disposizione diverse risorse: il sito www.infoviaggiando.it, l’app Infoviaggiando, il numero verde 800996099 e i canali ufficiali WhatsApp e Telegram dedicati agli utenti della rete autostradale.