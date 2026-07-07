Un pescatore di cinquantatré anni, di origine cinese e residente a Campi Bisenzio, è stato ritrovato morto nelle acque di un laghetto all'interno del Parco dei Renai a Signa, in provincia di Firenze. La tragica scoperta è avvenuta nella giornata di domenica 5 luglio 2026, al termine di intense ricerche che hanno coinvolto diverse squadre di soccorso. L'uomo era caduto in acqua e non era più riemerso, innescando l'allarme che ha portato all'immediato intervento delle autorità.

La dinamica dell'accaduto, ricostruita dagli inquirenti, indica che il 53enne si trovava intento alla sua attività di pesca quando avrebbe perso la sua canna.

Nel tentativo di recuperare l'attrezzo, è precipitato nelle acque del lago e non è più riemerso. L'allarme è stato lanciato prontamente, dando il via a una vasta mobilitazione di forze per tentare di localizzare e salvare il pescatore.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con rapidità i vigili del fuoco, che hanno dispiegato le loro unità specializzate, inclusi i sommozzatori, essenziali per le ricerche in ambiente acquatico. Parallelamente, i carabinieri di Signa hanno presidiato l'area e avviato le prime indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Il lavoro congiunto di queste squadre ha permesso di scandagliare le acque del lago e le aree circostanti, concentrando gli sforzi nel punto in cui si presumeva fosse avvenuta la caduta.

Il medico del 118, intervenuto sul posto una volta recuperato il corpo, ha purtroppo potuto solo accertare il decesso per annegamento. Questa conferma ha posto fine alle speranze di ritrovare l'uomo in vita, concludendo tragicamente le operazioni di soccorso. Le autorità hanno quindi proceduto con gli accertamenti di rito, sebbene la causa della morte sia stata già chiaramente identificata.

Le operazioni di ricerca e soccorso a Signa

Le ricerche del pescatore disperso, un uomo di 53 anni, si sono concentrate sin dalle prime ore successive all'incidente nelle acque del lago del Parco dei Renai. L'allarme è scattato quando l'uomo è caduto in acqua, presumibilmente nel tentativo di recuperare la sua canna da pesca o la lenza.

Questo evento ha mobilitato un'ampia squadra di soccorso, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un intervento rapido e coordinato.

Il dispositivo di soccorso ha visto in prima linea i vigili del fuoco, con un ruolo cruciale affidato ai loro sommozzatori. Questi specialisti hanno operato nelle difficili condizioni del fondale lacustre, mentre i carabinieri di Signa hanno fornito supporto logistico e investigativo a terra. La sinergia tra le diverse componenti è stata essenziale per la gestione dell'emergenza fino al tragico ritrovamento del corpo senza vita del 53enne.