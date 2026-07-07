Il quadro delle dieci contrade che si sfideranno nel Palio del 16 agosto, dedicato alla Madonna Assunta, è stato definito. Nel pomeriggio del 5 luglio 2026, a Siena, sono state estratte le tre contrade che andranno a completare il lotto dei partecipanti: si tratta di Aquila, Onda e Giraffa. L'Aquila, in particolare, arriva a questa importante competizione fresca di vittoria, avendo trionfato nella carriera del 3 luglio. Queste tre si aggiungono alle sette contrade che correranno di diritto, ovvero Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre.

La cerimonia di estrazione e le tradizioni

L'estrazione si è svolta in una Piazza del Campo gremita di pubblico, come da tradizione. Immediatamente dopo l'annuncio, le bandiere delle contrade estratte sono state collocate con solennità alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, affiancandosi a quelle delle contrade già ammesse di diritto alla carriera. Le bandiere delle sette contrade non estratte, invece, hanno trovato posto alle finestre del secondo piano del medesimo palazzo. L'edizione del Palio dell'Assunta vedrà anche due accese coppie di contrade rivali confrontarsi direttamente in Piazza del Campo: Oca contro Torre e Lupa contro Istrice, promettendo sfide particolarmente sentite.

Contesto storico e rinvii

La data del 5 luglio 2026 per l'estrazione ha rappresentato un'eccezione nel calendario tradizionale, essendo stata posticipata a causa di un recente rinvio per motivi meteorologici. L'ultima volta che l'estrazione per il Palio d'agosto si era tenuta così a inizio luglio risale al 5 luglio 2015. In quell'occasione, le contrade estratte furono Valdimontone, Chiocciola e Selva, con quest'ultima che si aggiudicò poi la vittoria. Precedenti estrazioni nella medesima data si registrarono anche in anni passati: nel 1981 furono estratte Civetta, Nicchio e Onda; nel 1987 toccò a Selva, Bruco e Valdimontone; e nel 1998 la sorte baciò Selva, Leocorno e Torre.