Verrà inaugurato mercoledì il nuovo terminal dell'Aeroporto di Roma Urbe, un'infrastruttura completamente riqualificata che si propone come punto di riferimento moderno e funzionale per la mobilità aerea locale. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, l’amministratore unico di Enac Servizi, Marco Trombetti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi.

La nuova aerostazione del city airport romano è stata concepita per incarnare una visione innovativa dell’infrastruttura aeroportuale, dove mobilità aerea, sicurezza, accessibilità e accoglienza si integrano con servizi di interesse collettivo.

L’aeroporto è inteso come uno spazio aperto al territorio, capace di dialogare con le comunità locali e di valorizzare le vocazioni economiche, sociali e ambientali dell’area circostante.

Roma Urbe: un modello per la mobilità futura

Enac ha evidenziato come, grazie a questo intervento, l'Aeroporto di Roma Urbe si affermi quale modello per gli aeroporti territoriali e per la mobilità del futuro. La nuova aerostazione è considerata un tassello strategico per lo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), un progetto promosso da Enac attraverso la sua società in house, Enac Servizi. L’iniziativa mira a sostenere una mobilità a corto raggio, pienamente integrata con gli altri sistemi di trasporto, al fine di creare una rete nazionale capillare e flessibile.

L’obiettivo primario del progetto RAM è migliorare la connessione tra i territori e ampliare l’accessibilità alla mobilità, rispondendo anche alle nuove esigenze sociali, con la previsione dell’utilizzo di vettori pet friendly. L’inaugurazione della nuova aerostazione conferma l'impegno di Enac e Enac Servizi nella valorizzazione degli aeroporti territoriali, promuovendo una mobilità aerea innovativa, sostenibile e integrata con il contesto urbano e sociale, in linea con gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica del sistema aeroportuale italiano.

Il ruolo di Enac e le prospettive strategiche

Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è l’autorità italiana preposta alla regolamentazione, al controllo e alla supervisione del settore dell’aviazione civile.

L’ente si dedica alla sicurezza, alla qualità dei servizi e alla promozione di uno sviluppo sostenibile degli aeroporti italiani, con una particolare attenzione all’integrazione delle infrastrutture nel territorio e alle esigenze delle comunità locali.

La riqualificazione dell’Aeroporto di Roma Urbe rappresenta un passo significativo nella strategia di Enac volta alla modernizzazione e all’efficienza delle infrastrutture aeroportuali italiane, con l’obiettivo di favorire una mobilità sempre più accessibile e sostenibile per i cittadini e per i territori.